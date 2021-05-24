iPod 20周年將出2款新機？傳聞新版iPod Touch外更有classic回歸

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-24 15:15

iPod 20周年 傳聞Touch／Classic 新版本即將回歸！第一代iPod於2001年，當年由Steve Jobs於發布會中展示出來時，令不少果迷為之興奮。今年20周年，傳聞將會有新版iPod Touch推出，而且更會有Classic款式「復刻」推出，相當值得期待！

經典的iPod Classic款式（圖片來源：f3fundit）

第一代iPod於2001年10月23日正式公布（iPod Classic），一台小小的音樂播放器，竟可收藏多達1000首歌曲（5GB），加上非常特別的「Scroll wheel」操作岋，雖然當時來說iPod比起一般mp3播放器貴得多，但仍然大熱賣。直至2007年Apple推出以iPhone觸屏作原型設計的iPod Touch，iPod Classic才慢慢被淡出。

今年iPod 20周年，Apple似乎近期已經開始有「動作」，如早前公布將於6月推出lossless audio（無損音樂），加上自2019年後都已經沒有更新iPod Touch，相信這是「改朝換代」訊號。早上外國不少網上媒體平台，更傳出將於今年推出新版本「iPod Touch」，更有機會將「經典」復刻。雖然暫時Apple官方未有任何消息公布，但已有不少網上流傳的機身設計圖！

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