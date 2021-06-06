撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-06 07:00

夏天和雨季到，又是蚊蟲活躍的時間，蚊子晚上在你耳邊滋擾的聲音，相信沒多少人能忍受。在家中想做防蚊，不少人會選擇沒有煙霧的電蚊香，不過原來電蚊香的殺蟲劑成分，有機會對人體有害，特別是嬰兒﹑孕婦等，必須適當使用。而且電蚊香的加熱溫度可達攝氏100度以上，擺放位置也要留意。

👇👇電蚊香6大安全使用貼士，用錯隨時釀火災👇👇

+ 4 + 4 + 4

同場加映：天氣酷熱｜消委會14款兩匹冷氣評比 這款變頻式夠凍夠靜總評滿分

天文台公布，截至5 月 19 日前已錄得 7 日「熱夜」（全日最低溫度在 28°C 或以上），破近140年來紀錄，可見今年的炎夏來得相當早，不少人可能未到 5 月就已經要開冷氣才能入睡。消委會曾測試 14 款兩匹窗口式或變頻式冷氣機，比較製冷量﹑能源效率﹑寧靜程度等，結果發現 14 款兩匹冷氣的慳電程度分別頗大，其中兩款的能源效率最高。

👇👇消委會14款兩匹冷氣測試👇👇

+ 25 + 25 + 25

想睇埋冷氣師傅教授12個清潔及保養貼士？即睇：天氣酷熱｜消委會14款兩匹冷氣評比 這款變頻式夠凍夠靜總評滿分

同場加映：5月、6月新科技產品清單 耳機／手機／Notebook 22件必睇新品

每個月都有大量的科技產品和消息推出，沒時間續個產品細睇，但又想緊貼科技潮流？記者幫大家每月整合焦點科技新品，瞬間了解近期最新的數碼產品。6月科技界焦點必數 Apple WWDC 2021，預計將推出 Macbook Pro 和 iOS 15。此外其他品牌也有數款手機﹑電競 Notebook﹑耳機等發布。

👇👇5／6月新科技產品總匯 22件必睇新品👇👇

+ 5 + 5 + 5

想睇完整版5／6月新科技產品總匯？即睇：5月、6月新科技產品清單 耳機／手機／Notebook 22件必睇新品