撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-04 13:47

不用輸入密碼亦無需Face ID露面就可以解鎖iPhone？不是吧！你可能不相信世界上有魔法，但是可以相信iPhone的語音指令！只要簡單5步的設定，讀出魔法咒語一樣的語音指令，即可輕鬆解鎖iPhone！

👇🏻👇🏻5步設定語音指令【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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記者實試過後，發現不論男女任何人只要讀出指令，竟然都可以解鎖iPhone！故此，在設定語音解鎖之前，大家都要多加考慮喔！

同場加映：iOS捷徑｜iPhone自動轉Wallpaper設定教學 附輕鬆砌角落生物主題

如果想每日開機都有驚喜，亦可每日定期自動轉Wallpaper！是不是很期待呢？在此之前，各位iPhone用家要先取得iOS捷徑腳本，請點撃「自動換桌布腳本」然後跟隨以下步驟。

👇🏻👇🏻iOS捷徑iPhone轉背景圖片教學【點圖放大睇】👇🏻

想知iPhone怎樣自動轉背景圖片？即睇全文：iOS捷徑｜iPhone自動轉Wallpaper設定教學 附輕鬆砌角落生物主題

同場加映：iPhone聲量3大常見問題 iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑

其實只要6招設定iPhone，即可確保音質、穩定iPhone的聲量、有效消噪、進一步保護聽力！👇🏻👇🏻👇🏻簡單6招設定iPhone！【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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縱使設定iPhone的音量，大家平時都要清潔iPhone的喇叭孔內的灰塵。以下就有一個iOS捷徑，可以利用聲波震動將喇叭外面的灰塵和污垢震掉！不過首先，要按入「iPhone喇叭灰塵清理捷徑腳本」取得腳本，然後跟隨以下的簡單教學，震走灰塵！

👇🏻👇🏻👇🏻清理iPhone喇叭灰塵教學【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

即睇全文：iPhone聲量3大常見問題 iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑

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正所謂「真的假不了，假的真不了！」快點認清以下10位知名的虛擬KOL，他們全部不是人！

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