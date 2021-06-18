撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-18 13:27

Gmail空間不足、一鍵清理｜Google 在 2021年6月1日起正式取消 Google Photos 的相片免費儲存，如果沒有「課金」買容量的話，免費的 15GB 空間根本不敷應用。 而在眾多 Google 服務當中，最受剩餘空間不足影響的應該就是 Gmail，事關 Google Drive 一旦爆滿，用戶將不能如常接收電郵，對工作、生活做成影響，故如何快速清理 Gmail 當屬用戶必學。

Gmail 快速清理、6招釋出 Google Drive 儲存空間

要清理 Gmail 郵件還需要逐封檢查、選取、刪除？其實在 Gmail 的介面當中都有不少工具可以用來清理 Gmail 郵件，其中搜尋功能尤為實用，以下就先教大家 6 招，學懂後即可以快速找出需要清理的 Gmail 郵件。👇👇👇

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以上的技巧不論手機 App 或是網上瀏覽器的 Gmail 內都可以使用，而其實在網頁版本內的 Gmail 還加入了「進階搜尋」的功能，除了可以更清晰地輸入搜尋條件，還可以多個條件過濾郵件。

Gmail 還加入了「進階搜尋」的功能，除了可以更清晰地輸入搜尋條件，還可以多個條件過濾郵件。

同場加映：Google Photos一鍵清除模糊相片／大檔案

如果清除 Gmail 都未夠用，或者可以試試向 Google Photos 埋手，想在繼續使用的同時又不想課金買 Google Drive 儲存空間／減少儲存空間支出？那就要學懂整理 Google Photos 的相片，而 Google 在最新版本的 Google Photos 亦推出了官方的整理工具。

👇👇👇按圖放大看 Google Photos 清理工具操作步驟👇👇👇

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同場加映：Google Photos 替代品？8 大雲端相簿服務、收費評比

如果真的覺得 Google Photos 的儲存方案不夠用或是太貴價，市場上還有大量替代方案，想要免費方案的話，最多可以用到 100GB 的網上容量，而如果肯付出少量金錢的話，每月多 200GB用以儲存相片亦不是問題，各位「轉會」前可以參考一下以下各大雲端相簿的價錢、功能相關的評比資料。

👇👇👇按圖放大看 Google Photos 8 大替代方案價格、服務評比👇👇👇

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