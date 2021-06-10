撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-10 16:09

iOS 15、macOS Monterey壁紙Wallpaper搶先下載，更附14張iPhone壁紙！iOS15及macOS Monterey雖然未正式推出，但外國已有人將系統內的Wallpaper放出，果迷們可以先行下載新Wallpaper，搶先感受新系統。記者還找來十多張SF Symbols設計的iPhone用壁紙，都相當漂亮。

iOS 15及macOS Monterey在早前的WWDC21正式亮相，加入不少超實用的新功能，不過相信最快都要等至9月才有得更新。不過想感受新系統，都可以先行下載最新wallpaper。下文為大家帶來最新iOS 15及macOS Monterey高清壁紙。另外還精選了14張由外國設計師專為iPhone用家設計，以SF Symbols為主題的wallpaper，同樣非常漂亮。

由外國設計師Basic Apple Guy設計的iPhone Wallpaper都非常漂亮。（Basic Apple Guy）

👇👇即睇iOS15、macOS Monterey wallpaper及精選14張Basic Apple Guy設計的iPhone Wallpaper👇👇

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iOS15、macOS Monterey wallpaper下載連結：連結1、連結2

Basic Apple Guy設計 iPhone Wallpaper下載連結：連結1、連結2

同場加映：早前Apple已公布將會在Apple Music加入對應Dolby Atoms的空間音訊以及高質無損壓縮音樂，早前終於正式實裝，究竟如何收聽？有多少歌曲選擇？AirPods用家又如何收聽？

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