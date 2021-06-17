撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-17 16:38

（編按：有網民日前分享指發現一個不屬於自己的AirTag在車內，懷疑被跟蹤，文章在網上瘋傳。這篇文章就解答Apple AirTag由原理到私隱問題。） 日前蘋果的AirTag終於正式開賣，這個全新的產品引起大家的關注！究竟AirTag怎麼用？距離限制到底有多遠？這一篇就告訴你！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

1. AirTag是什麼？

AirTag是蘋果今年春季發表會推出的「藍芽防丟追蹤器」，需要搭配蘋果的「尋找」功能使用，而AirTag本身則是採用不鏽鋼材質，直徑3.19公分，厚度8mm，重量11克，整體相當輕薄外還有P67等級防水防塵，能夠在最深達1公尺水中最長可達30分鐘。

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2. AirTag的原理是什麼？

AirTag是採用超寬頻（UWB）技術，這個功能將會支援AirTag獲得比藍芽還要精確的位置資訊，因此還能支援「精準尋找」功能，讓你可以在10公尺內精準找到AirTag，不過這個功能目前僅提供含iPhone 11以上的型號使用。

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3. 怎麼使用？

拿到AirTag後，拆開上面的封膜並且將AirTag靠近打開藍牙的iPhone，螢幕就會自動出現快速連線的設定頁面，一分鐘內就可以設定完成。AirTag可以放在任何你容易弄丟的東西上，甚至是寵物身上也可以放置。而如果東西弄丟怎麼辦呢？只要開啟「尋找」App就可以看到AirTag的位置，如果真的找不到也可以開啟「遺失模式」，AirTag就會運用附近的iOS裝置來傳送訊號，如果被別人找到，他們也可以使用手上的iOS裝置與AirTag進行碰觸以獲得你的聯絡資訊。

Siri也可以支援

如果不太會操作也沒關係，可以直接對著Siri下只是讓它幫你尋找AirTag，還可以讓AirTag發出聲音，讓你更好找到它。

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4. 這樣連線會不會有隱私問題？可以追蹤人嗎？

Apple近年來都相當注重隱私方面的議題，因此AirTag也不能拿來追蹤人，如果有「不是登記在你iOS帳號中」的AirTag一直跟著你行動約十分鐘左右，你的iOS裝置就會提醒你，並且讓該AirTag發出聲音讓你得知位置，目前Apple也正在努力讓Android裝置也有這個「反追蹤」功能。另一方面，AirTag的運行資料都是獨立且加密的，除非你找不到並且選擇公開部分登記的資訊以找到遺失的物品，不然整段尋找過程都是匿名的。

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5. AirTag要充電嗎？

AirTag內建CR2032鈕扣電池，原則可以使用一年以上，如果真的沒電只要拆開自行更換電池即可，而它使用的電池在一般便利商店也可以買到。

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目前AirTag與相關配件已經在Apple官方網站開賣，與Hermès聯名的相關配件也已經開賣，想要的朋友可以立刻想辦法入手啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：需要充電嗎？到底要怎麼使用？有關於Apple藍牙防丟器「AirTag」的問題總整理！】