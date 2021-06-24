撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

《排球少年》﹑《鬼滅之刃》﹑《咒術迴戰》，近年的動漫都引來很大的迴響，不少人入坑睇動漫，有多少人電腦桌面是「炎柱」煉獄杏壽郎，或「無敵」五條悟呢？其實不只有電腦桌面，就連 Google Chrome 的分頁背景和鼠標都可以改成你喜歡的動漫人物。

👇👇Chrome更改動漫主題鼠標／分頁背景圖教學👇👇

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想在 Chrome 更改動漫主題鼠標和分頁背景圖，都只要3～4個步驟，不過要找到自己喜歡的圖片就需要花很多時間。以下將分享數個大熱的動漫主題，fans 們看準後可馬上安裝使用，這樣就每次打開 Chrome 都能見到自己心愛的角色。

Chrome 分頁背景圖插件（按動漫名字進入連結）

鬼滅之刃﹑排球少年﹑進擊的巨人﹑龍珠﹑進擊的巨人﹑海賊王﹑Fate系列﹑咒術迴戰﹑火影忍者﹑刀劍神域﹑Re：從零開始的異世界生活﹑關於我轉生變成史萊姆這檔事﹑JOJO的奇妙冒險﹑Hunter﹑我的英雄學院

同場加映：Gmail清理｜6招釋出GoogleDrive空間 快速刪除大型附件／舊郵件

Gmail空間不足、一鍵清理｜Google 在 2021年6月1日起正式取消 Google Photos 的相片免費儲存，如果沒有「課金」買容量的話，免費的 15GB 空間根本不敷應用。



而在眾多 Google 服務當中，最受剩餘空間不足影響的應該就是 Gmail，事關 Google Drive 一旦爆滿，用戶將不能如常接收電郵，對工作、生活做成影響，故如何快速清理 Gmail 當屬用戶必學。

👇👇6 招清理Gmail空間方法👇👇

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