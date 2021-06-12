撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-12 07:00

iOS 15隱藏功能｜Netflix／YouTube 3步啟動Spatial Audio空間音訊！iOS 15在早前的WWDC21上正式公布，可是發布會Apple仍有不少功能是沒有提及，當中包括iOS15可以在幾乎任何影片／音樂啟動Spatial Audio空間音訊功能，如Netflix或YouTube等都適用。究竟如何開啟？下文為大家詳解。

升上iOS15後，便可以於大部份Apps啟動「模擬」的空間音訊功能，就連Netflix都可以享受高質素的環迴立體聲。（林勇攝）

早前iOS14.6終於開放了Apple Music的空間音訊功能，可以讓果迷利用AirPods Pro／AirPods Max來體驗Dolby Atmos的空間音訊。不過如沒有指名對應Spatial Audio空間音訊的影片或Apps，就沒有方法可以使用得到。可是原來iOS 15，加入了「模擬」空間音訊功能，可以讓用家於大部份Apps都可以啟動空間音訊，如使用Netflix睇戲都可以「模擬」出環迴立體聲效果，非常有趣。

👇👇即睇如何於Netflix／YouTune啟動空間音訊功能👇👇

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同場加映：WWDC2021蘋果發布會終於正式公布iOS15，今次更新幅度可算十分大，全新FaceTime、SharePlay、新notification、Focus等新功能都非常有睇頭，iPhone用家必升！

👇👇即睇iOS15 10個必玩新功能解說！👇👇

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睇全文 👉iOS15大更新10個必玩新功能！SharePlay、新FaceTime｜WWDC21

同場加映：Apple Music終於正式開放空間音訊、無損壓縮音樂，9個iPhone／AirPods用家重點懶人包！

👇👇深入了解Apple Music空間音訊、無損壓縮音樂的9個重點👇👇