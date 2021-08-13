對許多在外租屋的小資族來說，每個月的電費帳單是一件令人頭痛的事，尤其現在隨著天氣與疫情升溫，愈來愈多人選擇在家開冷氣睡覺或是辦公，冷氣也因此被視為家中最大的「偷電賊」！但除了冷氣，還有許多看似不起眼的家電，其實才是造成你電費帳單爆表的兇手之一，這些電器處在待機模式時，其實一直都在耗電，時間久了，累積起來便足以影響每個月的電費金額，就讓我們來一探究竟！



第7名：洗衣機

洗衣機進入待機模式的功率雖然不高，但值得注意的是洗衣機的「洗滌模式」，其中「弱洗」模式比「強洗」模式更耗電！這是因為「弱洗」模式葉輪旋轉方向轉換的次數較多，運作與停擺的交錯次數也相對較頻繁，重新啟動洗衣機的電流是額定電流的6倍之多，所以「弱洗」模式其實比「強洗」模式更耗電！

▼▼▼呢7樣家電最耗電，第一名竟然唔係冷氣？！▼▼▼

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不管是什麼電器，只要插上電源，就是處在「待機模式」，或多或少都有些耗電。因此，最佳的省電方式，就是使用完電器後將插頭拔掉，或是購買一個帶有開關的插座，使用完電器後將插座上的開關關閉，這就省去了拔插頭的麻煩。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：害你電費暴增的兇手抓到了！家用電器耗電排行TOP7出爐，冷氣竟然只有第二名】