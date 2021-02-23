電視機、雪櫃常故障只因不懂保養　即睇13項家電安全使用年限

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-23 16:08

由於家電老化引起的安全事故新聞比比皆是。輕則引起火災，讓消費者的家庭財產遭受損失，重則引發生命危險，後果十分嚴重。另外，很多使用了多年的家電產品，其實不僅是從外觀上看來有些陳舊，內部看不到的地方更是有着很多安全隱患。

家居老電器安全問題（按圖了解更多！）

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家電產品在長時間使用之後，內部線路就會出現老化的情況，特別是有時候使用者家中的使用環境並不是很好，比如高溫烘烤、陽光照射以及潮濕的環境，都有可能導致內部元器件和線路壽命的縮短，長此以往，為出現問題埋下了隱患。那麼，家電產品的正常使用壽命應該是多少呢？

安全使用壽命需關注

其實早在幾年前，中國的國家標準化管理委員會就制定了《家用電器安全使用年限細則》，在細則中，對家電產品的安全使用年限進行了規定。在規定中，無論是像電視、冷氣機、雪櫃這樣的大家電，還是像電動剃鬚刀、電風筒這樣的小家電，同樣都有使用年限。一般電視為8-10年、熱水器為8年、冷氣機10年。其他家電產品，可以參考表格中相應的年限。

（中關村授權使用）

當然，上面家電產品使用年限，是在正常的使用環境中的建議使用時間。有不少消費者在使用家電的過程中並不會留意，比較缺乏對家電的日常保養，因此長此以往，就會縮短產品的使用壽命。

那麼，究竟有哪些注意事項，可以確保家電能有正常的使用壽命，而不會過早的出現問題呢？接下來我們就來一起聊聊。

養成良好使用習慣

以電視為例，有不少用戶在使用的時候，往往認為按下遙控器上的電源按鍵，就是正常關機了。其實則不然，雖然遙控器上帶有電源按鍵，但是按下後只是讓電視處於待機狀態，並不是真正意義上的關機。如果此時電源插座還處於通電的狀態，這時候電視同樣在通電，處於待機的情況，並沒有完全關機。這種情況下，正確的做法是要切斷插座的電源。對於有總開關的電視來說，則應該關閉掉總開關。而沒有總開關的電視，關閉電源插座開關或者拔掉插頭才是最好的做法。

除此之外，對於家電產品的日常保養，也是個值得關注的問題。比如一些用戶家中使用的還是老式的直冷雪櫃，這種雪櫃不同于風冷無霜雪櫃，在使用的過程中，會出現很多冰霜，這樣會讓雪櫃的製冷效果降低，增加壓縮機的運轉時間，從而減少了使用壽命。

廚房小家電，完全晾乾之後再將機頭與機身裝好

對於小家電來說，其實也有很多注意事項。比如很多人經常使用的豆漿機產品，很多人習慣在使用完畢之後，將豆漿機清洗乾淨之後就立刻收起來。其實這也做並不好。雖然清洗完畢之後大家會擦乾機身和機頭，但是依然會存在着潮濕的情況。如果這時候將豆漿機裝好，機頭內部就會處於潮濕的環境下，對於內部零件來說就極有可能出現受潮的情況，引發安全隱患。因此，想要家電產品的使用壽命得到延長，就應該注重平時的日常維護，只有這樣才能讓家電產品更好的為我們服務。

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