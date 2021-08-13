大家平時手機充電會先拔手機還是拔插頭先呢？如果充電線插得好實，該怎麼算？理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，向《香港01》科技玩物頻道記者解剖13大手機充電迷思。



問題一：充電線插得好實，應該怎樣算？（unsplash/Andreas Haslinger）

問題一：充電線插得好實，應該怎樣算？

鄭家偉指出如果充電線插入手機，發現太實，就應該換過條線。另外，平時拔充電線應該捉住充電線的膠頭，而不是捉住條線，然後要直拔，不易左右搖拔線，以防影響接觸！

問題二：充電線好長好亂，應該要綑嗎？(unsplash/Brett Jordan)

問題二：充電線好長好亂，應該要綑嗎？

可以綑綁，不過充電線內裡的銅線好弱！鄭家偉提醒綑充電線切忌大力過分捲，應該要按線的自然弧度綑綁，不要強行拉扯條線，以免接觸不良！ 其實坊間有不少手機充電的謬誤，想不到有一個動作做錯了，就會縮短手機電池壽命，分分鐘更加讓自己處於危險之中！

👇👇手機充滿可以長插充電？13大手機充電迷思【點圖放大】👇👇

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同場加映：內地製手機充電器爆炸 男子險遭碎片擊盲 11個充電壞習慣你要戒



大家習慣將手機放在哪個位置充電呢？不過近日，內地福建廈門發生一宗充電器爆炸意外，事主陳先生將手機置於床頭充電，沒料到半夜時分充電器突然爆炸！充電器的碎片更加打入陳先生右眼，傷勢十分嚴重需當場入院！

👇👇【點圖放大】看看男子為何被手機充電器炸傷👇👇

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事件引起網民熱議「所以充電器都盡量買原裝」、「使用完插座上的充電器記得一定要拔，謹防爆炸！」手機充電有不少常犯錯誤，例如手機通宵充電又或者用電量極低先充電等等都是傷機行為，隨時令手機電池加速「陣亡」，以下11個常犯的充電壞習慣，大家快點戒掉吧！

👇👇👇11個必戒手機充電壞習慣！【點圖放大】👇👇👇

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想看更多充電壞習慣？即睇全文：內地製手機充電器爆炸 男子險遭碎片擊盲 11個充電壞習慣你要戒

同場加映：消委會12款USB快充火牛實測、2款過熱停機 附5個安全使用貼士



消委會曾經聯同機電工程署測試了共 12 款市面仍然有售的 USB 充電器，雖然全部都沒有即時危險，但其中有兩款、包括 Infinity T150W 以及 XPower 的 ZX-5U05T 就出現過熱停機的情況，如果用戶使用不當，或有機會釀成慘劇。在消委會報告中，就列出了 5 個 USB 充電器的安全使用貼士，大家可以先參考一下👇👇👇

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消委會12 款 USB 充電器評測分數結果

👇👇👇👇👇50W~75W 輸出水平型號👇👇👇👇👇

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👇👇👇👇👇高於 100W 輸出水平型號👇👇👇👇👇

想知哪個最好？50W~75W 、高於 100W 輸出水平型號，更多評分，即睇全文：消委會12款USB快充火牛實測、2款過熱停機 附5個安全使用貼士

同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯



4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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