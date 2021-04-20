撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-20 19:18

4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

4日內兩宗因家電短路而釀成火災，致多人死傷及貓貓喪命，鋰電池爆炸威力不容忽視。近年小型電器及數碼產品，例如手提電腦、手提風扇、手機、行動電源（俗稱尿袋）、數碼相機、電動滑板、按摩槍等，很多都使用可充電式鋰電池。

鄭家偉表示，鋰電池有儲電功能，手機一般只有一個鋰電池，而且大多質素有保證，所以風險較小。但一些較大型或耗電高的家電，可能需要使用數個鋰電池，越多電池放在一起，儲的能量越大，發生意外的風險便越高。

他亦指，每粒電池的電壓理應相同，但如果質素良莠不齊，就算只有其中一粒有問題，也會令鋰電池短路著火。例如一些大型家電會有數十粒鋰電池，如果當中有一粒特別強勁的電池，充電時電力會被該較強的電池搶走，導致各電池分擔的電壓不一樣。當充滿電後，較強的電池電壓會比其他電池特別高，增加著火爆炸的風險。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映：日本消委會公開手機充電4大危機 睡前一個動作極危險 附8招自保

如果問你最害怕的事，會不會是怕撞鬼？但筆者覺得最怕是在街上發現手機沒電。因此，很多人都會帶隨身行動電源（充電器／尿袋），確保手機至少 24 小時都有足夠電量。日本消委會（ 日本國家消費者事務中心 NCAC）早前指出，手機和行動電源的鋰電池，如使用不當的話，有機會出現 4 個危險狀況，沒想到睡前手機邊充電暗藏危機。

👇👇日本消委會公開手機／「尿袋」充電4大危機 充電頭有導電異物時充電，竟會高溫達250 度?👇👇

+ 4 + 4 + 4

瀏覽全文：日本消委會公開手機充電4大危機 睡前一個動作極危險 附8招自保

同場加映：手機充電前無拆保護套 原來超傷機 11大充電壞習慣危害手機

【手機充電壞習慣／延長手機壽命】有沒有發覺你的手機電量愈來愈少？明明才充滿100%電量，電量卻又「倒水」般流失？問題未必出於你的手機本身，而是你的充電習慣。一些看似是極平常的習慣，例如充電時不拆手機殼、通宵充電等，原來都很傷電池。以下11個常犯的充電壞習慣，如不快快戒掉，恐怕會令你手機加速「陣亡」。

👇👇【點圖放大看】11大令你手機電池減壽的壞習慣👇👇

+ 8 + 8 + 8

瀏覽全文：手機充電前無拆保護套 原來超傷機 11大充電壞習慣危害手機