蘋果（Apple）公司秋季發布會在即，預計iOS 15和新一代iPhone 13機型屆時將一起亮相，尤其iOS 15就有不少重要更新，強打FaceTime、iMessage等的強化大改款，《ETtoday新聞雲》整理十大隱藏功能，包括快速整理主畫面APP、講電話可以同步錄音、滑取多選照片、滑動辨識打字等，知道才算是「真果粉」。



1. 講電話同時錄音

過去使用iPhone講電話時，需要錄音記錄下重要資訊卻手忙腳亂，如今只要在通話時下拉打開控制器，長按螢幕錄製快捷鍵，即可「開啟麥克風」，錄下整段通話的影音。

另外，iOS 14更新後開啟了新的「錄製指示器」功能，每當APP在使用你的麥克風或相機時，指示器就會出現在螢幕頂端。用戶也可在控制中心查看APP最近使用麥克風或相機的情況。

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