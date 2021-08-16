蘋果（Apple）公司秋季發布會在即，預計iOS 15和新一代iPhone 13機型屆時將一起亮相，尤其iOS 15就有不少重要更新，強打FaceTime、iMessage等的強化大改款，《ETtoday新聞雲》整理十大隱藏功能，包括快速整理主畫面APP、講電話可以同步錄音、滑取多選照片、滑動辨識打字等，知道才算是「真果粉」。
1. 講電話同時錄音
過去使用iPhone講電話時，需要錄音記錄下重要資訊卻手忙腳亂，如今只要在通話時下拉打開控制器，長按螢幕錄製快捷鍵，即可「開啟麥克風」，錄下整段通話的影音。
另外，iOS 14更新後開啟了新的「錄製指示器」功能，每當APP在使用你的麥克風或相機時，指示器就會出現在螢幕頂端。用戶也可在控制中心查看APP最近使用麥克風或相機的情況。
+11
相關圖輯：iOS功能點只咁少！再睇12大隱藏功能 影相曝光補償更精準、語音備忘一鍵消噪▼▼▼
+12
iPhone 15必學技巧：隱藏私人相片、限制廣告跟蹤、自動停播音樂10大iPhone省電技巧簡易教學 有件事夏天必知 做錯永久縮續航力iOS捷徑教學︱關掉鬧鐘自動報天氣！3種超簡易設定令iPhone更智能iOS 14︱30種新功能檢閱 盤點主頁小工具外其他實用功能值得升級iPhone介面App名稱、Icon可以更改？5個簡單步驟巧妙隱藏敏感內容Apple用家必學！8個iPhone、iPad、Mac超實用技巧 工作事半功倍
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】