iOS捷徑教學︱關掉鬧鐘自動報天氣！3種超簡易設定令iPhone更智能

蘋果捷徑資料庫中內建多個捷徑，但接下來我們要和讀者分享捷徑中的「自動化操作」功能，透過自動化設定，手機會在滿足設定的條件下時自動啟動設定的功能，完全不用使用者手動操作。



按掉鬧鐘後自動播報天氣

不少人睡前可能會拉下窗簾，或是房間沒有對外窗，一早起來就得拿手機看看外面天氣如何才知道該怎麼選擇當天的穿搭衣物，現在透過捷徑中的自動化操作功能，可以在「按掉鬧鐘後自動播報天氣」。

▼▼▼點擊即學3個超實用自動化捷徑，舉一反三你都可以設定最適合自己的功能！▼▼▼

+ 15

相關圖輯：iPhone省電秘技 睡覺自動關Wi-Fi／數據／藍牙▼▼▼

+ 10

【本文獲「T客邦」授權轉載。】