iOS 14︱30種新功能檢閱　盤點主頁小工具外其他實用功能值得升級

「重塑iPhone體驗」，是蘋果對今年iOS 14新系統的理解和定義。 WWDC 發布首個開發者預覽版起，整個夏季我們就在不斷收到更新提醒。千呼萬喚始出來，經歷3 個月的等待後終於迎來了完整的iOS 14。 從UI 設計到系統功能和應用層上，iOS 14 都有區別於iOS 13 的巨大變化，為此，我們整理出了30 個iOS 14 實用新功能，不妨跟隨文章來一探究竟吧。

1. 主屏小組件：讓桌面更個性化

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2. App 資源庫：系統為你自動整理App

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3. 緊湊型用戶界面：接電話和呼出Siri 時不再全屏

4. 畫中畫：邊聊天邊看劇

5. 輕觸iPhone 背面：雙擊可快速截圖

6. 默認瀏覽器可更改：谷歌Chrome、微軟Edge 已上線

7. 備忘錄形狀識別：讓你徒手畫正圓

8. 語音備忘錄「錄音優化」：自動降低錄音中的背景噪聲

9. 提醒事項支持分配：分工更加明確

10. 自帶《翻譯》App：11 種語言的相互轉譯

11. 照片視頻可添加說明：便於單獨查找

12. 前置攝像頭可拍攝鏡像照片：變美變好看

13.「指示器」特性：更全面的隱私保護，有效防止偷拍

14. 新增五筆輸入法：超級穩定好用

15. 表情符號鍵盤新增搜索欄：emoji 也能搜索了

16. 擬我表情升級：11 種新髮型，19 種新頭飾，3 款新貼紙

17. 信息群組頭像：iMessage 能設群頭像

18. 信息群組提及某人：iMessage 群聊也能@人

19. 信息置頂對話：助你快速查看新消息

20. iMessage 支持引用：長按可回覆特定消息

【20. iMessage 支持引用：長按可回覆特定消息】在iMessage 中長按任一氣泡，可以針對性回覆該內容。（愛范兒授權使用）

21. 控制中心新增「聽覺」：可實時監控耳機音量大小

22.《健康》記錄睡眠狀況：搭配Apple Watch 更好用

23.「App Clips」：蘋果版的「小程序」來了

24. 蘋果《地圖》更好用：新增騎行路線指引，顯示攝像頭位置

25. 新增深色彩虹壁紙

26. AirPods Pro 支持「空間音頻」

27. AirPods 支持「設備自動切換」

28. App Store 可查看隱私信息

29.《家庭》App 新增自適應照明功能

30. iPhone 可充當車鑰匙

總的來說，iOS 14 是一次改變iPhone 核心體驗的重大發布，不僅帶來了眾多系統新特性，原生應用也得以大幅改進。

無論是小組件登上主屏幕，還是新的整理方式「App 資源庫」、全新的緊湊型設計，都是蘋果對現有iPhone 屏幕空間利用率的重新思考；信息app 增進了與親朋的聯繫，地圖app 助力輕鬆規劃路徑，隱私保護讓人安心，這些則體現了蘋果的人文關懷。

最後還是提醒各位，保險起見，建議升級前先進行備份。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：蘋果iOS 14 正式發布！這30 個實用功能告訴你值不值得升】