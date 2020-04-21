iPhone 15必學技巧：隱藏私人相片、限制廣告跟蹤、自動停播音樂

【15個必學iPhone技巧】如今，幾乎人手一部的手機，成了大多數人天天會使用的工具，但你真的了解自己手中的手機嗎？我屬於有點好奇心的人，有時用著用著就會發現一些好玩的地方，時間一長，我就發現，我又能將我發現的有意思的地方，寫成一篇文章了。因此，今天的這篇文章，我整理了15個iPhone上你可能沒注意到的功能，希望其中的一些你會喜歡。

技巧1-5：隱藏圖片、引導式訪問、Live Photo、iMessage特效、輸入法

如果你的手機放了一些不可描述的圖片，但又害怕被人看見，最好的方式就是將它們隱藏起來。（按圖放大了解▼▼）

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個人隱私，是互聯網時代每個人都應該關注的問題，即便我們似乎都不存在隱私了。你是否有過這樣的體會，在某個App 上剛和別人說完的話，轉眼間就在其他的App 看到了相關的內容或廣告推薦。（按圖放大了解▼▼）

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有時為了避免來電發出的聲音干擾到他人，我們會將手機設置為靜音狀態，但這可能會讓我們錯過一些電話。考慮到用戶不方便通過聲音來獲取通知，你可以通過視覺的方式來接收通知，如相機的LED閃爍。（按圖放大了解▼▼）