iPhone低電量模式可自定啟動時機！即學設定減少耗電延長電池壽命

蘋果公司在 iOS 11.3 和以上版本加入「電池健康度」功能，使用者可以查目前手機電池最大容量，因為鋰離子電池屬於消耗品，會隨著使用時間而逐漸老化、減少可用壽命，最明顯的就是發現電力好像沒有一開始新機這麼充沛，很常需要充電等等。對於如何讓電池使用壽命和續航力最大化，蘋果公司也有提供詳細說明，簡單來說，盡量減少電池電量過低或過充的極端狀態，將「最佳化電池充電」功能打開可學習每日充電模式。



iPhone 使用者都知道當 iPhone 電力過低（少於 20%）時會自動進入「低電量模式」，也就是電池圖案會顯示為黃色，低電量模式會降低電子郵件擷取、背景 App 重新整理、自動下載、部分視覺效果和 iCloud 照片、5G 等效能以減少電力消耗，在充電達 80% 以上會關閉此模式，當然使用者也能手動將「低電量模式」打開，特別是你希望爭取更多手機的使用時間（像是在開車導航或搭乘大眾運輸工具時很有幫助）。

現階段 iPhone 還無法讓使用者自訂進入「低電量模式」電量，但可以透過「捷徑」功能來實現這個想法，如果你想在電量少於 40%、50% 或特定數字時自動進入低電量模式，只要設定捷徑就能自動進行，對於經常會因為手機電力而感到焦慮的朋友來說很有幫助，當然對延長電池壽命、減少耗電也有影響。

使用教學（立即點圖了解）：

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值得一試的三個理由：

透過 iPhone 捷徑當電量低於特定數值時自動開啟低電量模式

相較於內建的 20% 才會開啟低電量模式來說這個工具設定更為彈性

提前進入低電量模式避免電量過低而影響電池健康度



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