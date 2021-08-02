「尿袋」成手機最住拍擋卻暗藏危機　4大選購流動充電器注意事項

近些年，大家能夠明顯感知手機性能越來越強，可是電池技術停滯，續航成為智能產品最為頭疼的問題。當前廠商解決手機續航問題，一方面是通過快充縮短充電時長，一方面則是推出「尿袋」等產品提升手機綜合續航。尿袋在當前也算得上「人手一個」。那麼，對於一款尿袋究竟應該如何選購呢？



我們收集了尿袋品類產品信息，認為選購尿袋應從電芯與電池容量、有無保護電路、快充兼容性和外觀四大方面來進行評價選購。

▼▼▼點擊看選購尿袋應該注意哪些要點？▼▼▼

+ 11

總結：充電寶購置應綜合考慮容量、安全和快充

稍加觀察市面主流尿袋，就能發現市場風向變化。首先，容量已經不再是尿袋的唯一衡量指標；其次，安全可以說是尿袋品類最為重要的賣點；再者，尿袋絕大多數時間為手機服務，快充已經成為尿袋不容忽視的產品要素。

我們盤點了尿袋部分重要參數，尿袋作為一種應急產品，尿袋+手機滿足用戶一天續航，不成問題，如果對尿袋電量要求高，如有可能，有線/無線充電體驗比尿袋好得多。最後，我們建議：請勿貪小便宜，購置三無尿袋，謹防充電安全。

同場加映：10大手機充電壞習慣 易傷手機、危險兼嘥電 正確竟要先拆機殼？

+ 12

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】