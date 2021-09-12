以圖搜圖功能超級方便，不過要在 iPhone 上操作以圖搜圖往往都需要非常多步驟才能完成，但有了「Google 以圖搜圖」這項工具後就可以快速完成這項複雜的工作，推薦可以將這個捷徑設定為小工具或是放到主畫面中，操作更為直覺。



寫在捷徑使用之前

在使用這篇介紹的捷徑時，有些使用者會遇到「無法開啟不受信任的捷徑」這個問題，這時候需要先從設定裡的「捷徑」，啟用「允許不受信任的捷徑」才可以使用，不過就如同下載未上架的 app 一樣，這些未加入捷徑資料庫的捷徑可能會有風險，因此最好確定下載的捷徑腳本來源是安全的再行使用。

iPhone 以圖搜圖

「以圖搜圖」捷徑：https://is.gd/1qK02x

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