儘管憑藉着更小的「身材」，讓iPhone 12有着更加出眾的手感，但輕薄的機身也意味着它同樣犧牲了電池大小。事實上，僅僅2815mAh的電池容量，日常使用起來確實有些捉襟見肘。當然，手機續航長或短更多還是因人而異，比如很多小夥伴習慣什麼功能都開着，這勢必會影響到手機的續航水平。



那麼如何讓自己的iPhone 12續航時間更久一些呢？很直接的方法就是關閉一些不重要的功能，那麼本期我們就為大家分享幾個關於iPhone 12的省電小技巧，感興趣的朋友們可別錯過了。

技巧一：沒必要時，記得關閉5G、藍牙和定位

我們知道，相較此前的iPhone產品，iPhone 12系列最大的變化之一便是開始支持5G網絡，但5G網絡又有着很高的功耗，這對手機續航的影響還是很大的，如果感覺4G夠用，關閉5G未嘗不可。同樣的道理還包括定位、藍牙、WiFi等功能，一直開啟這些功能同樣有着不小的耗電，所以平時如果用不到的話，也可以嘗試關閉，用到的時候再打開就是了。

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技巧二：關閉APP通知推送

不管你是蘋果用户，還是Android用户，對APP消息推送一定不陌生。這個功能有利有弊，儘管可以讓我們及時掌握最新的消息和動態，但有時也會面臨各種消息和廣告的「轟炸」，甚至加速手機的電量消耗，所以如果不是很重要的消息，建議直接關閉。

iPhone手機關閉通知的方法並不複雜，找到「設定」，再點擊「通知」，接下來我們就可以根據APP使用情況來手動關閉或者開啟通知了。

技巧三：關閉提起以喚醒

我們都知道iOS有一個「提起以喚醒」的功能，當我們拿起手機的時候，就會自動喚醒屏幕。這個功能看起來很酷，實用性其實很一般。另外，除了誤判而頻繁亮屏以外，在開啟抬起喚醒後，相關的傳感器會保持工作，同樣會帶來一定的電量損耗，儘管這個耗電量可能並不大，但如果你的手機正處於「即將關機」的緊迫狀態時，可以嘗試關閉它。

具體操作方法，只需打開iPhone 12「設定」，找到「螢幕與亮度」，點擊「提起以喚醒」後面的按鈕便可以開啟或關閉。

技巧四：關閉背景APP重新整理

很多人對後台應用刷新這個功能後都感覺有點陌生，不太確定它到底有什麼用，也不知道是否可以關閉。事實上，這個功能早在iOS 7的時候就已經出現了，開啟它後，當你的iPhone 12處於WiFi或者移動網絡下時，後台程序就會自動刷新內容。顯然，關閉它一定有助於節省手機電量。

當然，大家也不用擔心關閉它會接收不到重要消息，該功能只是用於檢查後台暫停的應用有沒有更新和新內容。也就是說，若開啟了此功能，在後台打開某個應用時，它顯示新內容的速度會快一些。其實對於我們來講，只要你的網速還不錯，關掉它也並不會產生太多影響。

具體怎麼關閉，方法同樣不難，進入「設定」界面，點擊「一般」，頁面下拉，點擊「背景APP重新整理」，關掉不必要的應用就可以了。

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技巧五：使用低電量模式

當然，在手機電量微乎其微的情況下，不管你關閉哪些功能，都很難切實改變手機的續航情況，這時候還是建議直接一步到位，選擇低電量模式最為可靠。不過需要注意的是，儘管低電量模式打開後，iPhone可以使用更長時間，但一些功能可能就無法使用了。

要打開或關閉低電量模式，請前往「設定」，選擇「電池」，除此之外，也可以從控制中心打開和關閉低電量模式。低電量模式打開後，狀態欄中的電池會呈黃色顯示。將iPhone電量充到至少80%之後，低電量模式會自動關閉。

最後，由於電池比較小，無論怎麼設置，手機的續航上限也不會發生翻天覆地的變化，更多還是緊急情況下起到「救急」之用。如果預算充足，最好的方法便是選擇iPhone 12 Pro或者Max版本。而如果預算有限，那不妨就配一個充電寶吧。

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