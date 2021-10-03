Apple Watch Series 7 新一代智能手錶預計與iPhone 13 系列同步推出。有傳Apple Watch Series 7 會配備容量更大的電池，讓續航力有所提升。對於現有Apple Watch用戶來說，又可以怎樣增加電池壽命？更加慳電？立即了解以下10招慳電秘技！



Apple官方曾經測試Apple Watch Series 6/SE/3的音訊播放、體能訓練、充電等等的電池使用時間，結果三款Apple Watch的電池時間都有不同！如果覺得Apple Watch消平時慳電。

👇👇👇👇Apple Watch Series 6/SE/3 電池性能重點+10招慳電秘技【點圖放大】👇👇👇👇

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👀如果未有時間詳細了解以上的新功能，下文都精選了４招慳電秘技 ！

【1：省電模式】

如果將螢幕由下向上滑動，就可以查看有幾多%電，點撃後，就會見到省電模式！左至右滑過去，就會關閉Apple Watch所有功能，只顯示時間！

【2：螢幕變暗】

打開「設定」，「螢幕顯示與亮度」調成一格！再將下方的「永遠顯示」關閉，這樣抬起手腕，顯示屏就不會激活，更加省電！

（Apple）

【3：關閉心率】

如果無需要Apple Watch 每隔幾分鐘跟踪一次心率，可以開啟「設定」App，前往「私隱」、「健康」， 點一下「心率」，關閉「心率」。

【4：不再測量聲音】

Apple Watch會默默監測周圍背景聲音水平，自問平時環境夠安靜。可以打開「設定」內的「噪音功能」，再按「環境聲音測量」，關閉「測量聲音」。當有需要用的時候，先再打開就可！

（Apple）

好多人都會用Apple Watch近身，連瞓教都會戴住，如果Apple Watch突然間又無電，確實無安全感。👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其餘慳電秘技 ✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

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