iPhone二手機購買檢查｜Apple 新一代旗艦之作 iPhone 13 系列如無意外在今個月內就會正式發表。

每逢新機上場，部份舊代 iPhone 用家必然會拋售手上手機，以求以更高價值來升級新 iPhone，是以近來 iPhone 二手市場的交投氣氛不錯，而且偶爾有價格比市場更低的「筍貨」平價二手 iPhone 出現，然而當中卻暗藏陷阱，各位想趁低吸納的買家必須留意。



iPhone 鬼機／組裝機出沒、被換零件隨時得物無所用？

不少用家都購買二手舊 iPhone 自用，貪其價格下跌得慢，就算用足一年，轉手仍然有數千元回門，而在二手市場中，越平價的放售機種自然也越快售出，不過各位又可有想過這些平價 iPhone 是如何得來？

其實在市場上早有不少商人收購外表新淨但有部份故障的 iPhone、為其換上新的副廠零件，再將這些「組裝機」當成「二手機」以比市場更低價轉售圖利；然而 Apple 在上兩年就收緊零件認證方針，如果接入的零件並非出自 Apple 原廠，iPhone 系統是可以偵測得到的。

只要換上非原廠的屏幕／電池／相機鏡頭，iPhone 都會三不五時彈出「溫馨提示」，雖然仍然可以用機，但長久下來十分擾人，亦增加了手機的故障風險

原廠 iPhone 電池、屏幕等零件在市場上有價有市，據悉一部將兩三樣內涵更換的 iPhone，可以讓轉售的手機商人多出近＄2000純利，如此有利可圖，在市場上絕對不乏這類型的「鬼機」存在，作為買家，絕對需要知道如何檢查到手的 iPhone，以策安全👇👇👇

+ 5

最後都要提醒各位一句，手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

同場加映：11 部熱門 iPhone 舊型號香港回收價



買機要檢查手機，哪賣機的呢？「時機」就最重要了，最好是趕在新一代 iPhone 發表前賣機 － 亦即是現在，事關 Apple 傳聞將在 9 月 14 日發表新一代的 iPhone 13。

以下集合了上述的 3 個不同回收渠道、以及 11 部由 iPhone X 至 iPhone 12 的 Trade-In 回收價格，但留意資料僅供參考，回收價格會因應手機狀況以及回收時間而定，一切以店舖開出的價格為準。

👇👇👇按圖放大看 11 部熱門舊型號 iPhone 回收參考價👇👇👇

+ 7

按此繼續閱讀：iPhone 13｜Apple/先達/電訊商 11款iPhone Trade-In回收價清單