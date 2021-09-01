坊間有好多學生手機上台月費計劃，各位大專生、中小學生、家長應該怎選擇？《香港01》科技頻道記者就搜羅多間電訊商並比較，找出合適睇片打機、最平最抵用的6個學生Plan！



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👀如果未有時間詳細了解6個學生Plan，下文都精選了3個Plan，希望大家注意！

csl.大專生5G U-plan(csl.網頁截圖)

【5G睇片Plan】

想睇NETFLIX？如果選用csl.的$128 12 GB 大專生5G U-plan，加多$40就睇到 NETFLIX基本計劃！這樣天地堂空餘的時間就可以趁機煲劇啦！

中國移動的5G學生服務（中國移動網頁截圖）

【中小學生抵玩Plan】

如果家長想子女專心學業，手機只是打出打入用到WhatsApp，可以考慮中國移動的5G學生服務，只有10GB 5G數據，月費勁平！由即日起至9月7日，只要輸入優惠碼 BONUS，即送$300超市禮券及$100書券，十分著數！

SmarTone獨家優惠4.5G學生基本計劃(SmarTone網頁截圖)

【擁有恒生信用卡】

如果學生本身有恒生信用卡，就可以享有SmarTone獨家優惠4.5G學生基本計劃。只要$68就可以無限數據，速度全程2Mbps，相當抵玩！

👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解學生Plan的通話分鐘及合約期限，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

由於各月費計劃的申請條件都有不同，所以事前應向職員詳細了解。注意如果學生未滿18歲之，可能就要由父母/ 監護人代為登記。登記時，亦要出示由指定院校機構發出的有效學生證或身份證明文件。

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