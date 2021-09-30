消費券第二期在 10 月 1 日派發，已經想好要來買什麼了嗎？如果未想好以下內容或者能給一點靈感。豐澤﹑ElecBoy﹑友和 3 間電器商已推出消費券第二期優惠，大量熱門電器都減價出售，如 Dyson 空氣清新機﹑iPhone 13﹑Sony 48吋 OLED 電視等。以下將分享各個優惠內容，以及40件劈價數碼產品推介，等大家有效率地使用第二期消費券。



豐澤消費激賞祭

承接上一期的消費券優惠，豐澤門市及網店於 10 月 1 至 19 日將推出加碼激筍產品，產品包括手提電話、電腦、電視機及家庭影音娛樂等，低至 37 折優惠。加碼減價產品將於 10 月 1 日早上 10 時在豐澤網店公開，目前只透露了以下 6 件產品：（留意豐澤不收WeChatPay HK）

👇👇即睇豐澤 6 件產品【點圖放大】👇👇

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電器幫 ElecBoy 「消費券終極賞」

電器幫 ElecBoy 將在 10 月 1 日至 17 日期間，推出「消費券終極賞」，過千件產品低至 34 折出售。除了產品折扣外，登記成為電器幫會員，即額外再獲得 $80 限定優惠券，以及買滿指定金額輸入優惠碼可再折上折。（留意電器幫 ElecBoy 不收WeChatPay HK）

買滿 $2,000，輸入優惠碼「CVF100」，即額外減$100；

買滿 $3,000，輸入優惠碼「CVF150」，即額外減$150；

買滿 $5,000，輸入優惠碼「CVF250」，即額外減$250；



👇👇即睇 Elecboy 電器幫 20 件產品【點圖放大】👇👇

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友和網店由 10 月 1 日至 10 日推出消費券限量優惠，每日推出不同款式折扣產品，當中包括 iPhone 13、Toshiba 洗碗碟機、Switch 等。優惠期間，只要消費滿 $400 就可免運費，即放大下圖睇每日有什麼必搶限量產品。

👇👇即睇友和14件產品！限時限量激減！【點圖放大】👇👇

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同場加映：消費券第二期10.1發放｜20間電器商付款平台一覽 八達通非間間得



消費券第二期將在 10 月 1 日派發，Tap & Go 拍住賞、AlipayHK 支付寶香港和 WeChat Pay HK 將可收取 $3,000，八達通即可收取 $2,000（餘下的 $1,000 將在第三期派發。如果上期未用完的話，累積起來最高有 $5,000 消費券金額，最適合用來買電器、iPhone 13 等較高金額的產品。

👇👇20間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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想睇埋5大電器商拆單／合併單／分期付款方法？即睇：消費券第二期10.1發放｜20間電器商付款平台一覽 八達通非間間得