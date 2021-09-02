Amazon勞動節限時大減價抵過Prime Day，精選iPad等15件抵買產品｜美國勞動節Labor Day（9月6日）快將到來，Amazon就提早推出不少網店優惠，當中包括耳機、電腦、遊戲等產品，當中部份更包免運費到香港。今次記者就為大家精選及與香港市價比較，揀選15件抵買產品。



美國勞動節（9月6日）不單是感謝美國勞工放假一天，亦是不少零售為年尾如感恩節等大節日作暖身，大量折扣非常吸引。今次Amazon都已經有不少產品搶先幾日減價，由Apple產品、耳機、遊戲及不同電子產品都有特價。部份更包香港免運費，抵上加抵。

不少產品只需要過49美金就包免運直送香港。（Amazon）

今次記者就精選多件比香港更抵買的電子產品、遊戲等，有iPad、Apple Watch、耳機、外置HDD等，就連遊戲都有，每件都非常抵買，有興趣就快手掃貨。

👇👇即睇精選Amazon 15件抵買產品👇👇

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當中記者覺得最抵買的，首選Razer Blade 15 Base電競Laptop，雖然是去年款式，但都配置i7-10750H處理器、GTX 1660 Ti、120Hz屏幕等，單睇靚格絕不失禮。香港要買這台機至少都要萬四元左右，現在Amazon只需要九千多元，還要包埋運費直送到家，隨時抵買過Back To School優惠。

Razer Blade 15 Base Gaming Laptop 2020（Amazon）

另外Seagate的10TB外置HDD亦都非常抵買，早前因為不少人「炒幣」而炒起全城HDD價格，幸好最近終於回落不少，而這一台Expansion Desktop External HDD 10TB都只需要千五元左右，比起落腦場平一大截，買返來為家中電腦作Backup甚至接駁Router當作server亦可。

Seagate Expansion Desktop 10TB External HDD（Amazon）

另外，下圖文為大家解說Amazon網購六大技巧，教大家如何免費運送港、集運教學以及其他Amazon大減價必要記得的日子！👇👇

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