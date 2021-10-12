iPhone 13 系列雖然加大了電量，但以現在用家每日的使用量，電量要支撐全日仍是十分困難。更新 iOS 15 後 電量表現同樣有改善，但如果再配合一些適當的設定，就能再幫 iPhone 慳更多電，以下即分享 10 個必睇慳電貼士。



「電池」找出App耗電情況

iOS 15 中，可以在「設定」>「電池」觀察過去 24 小時﹑10天 的 App 用電數據，了解那一些 App 特別耗電。如果發現有些 App 沒有使用，但仍有耗電情況，即屬異常耗電，或要考慮刪除。

刪除沒用的Widget

部份 Widget 會在背景中操作，而 iPhone 最左的「搜尋」頁面在開機時就預設了一些Widget，如沒有需要的話可以按「編輯」>「刪除」。

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開啟深色模式

由 iPhone X 後改用 OLED 螢幕，加入減少耗電的深色模式。DisplayMate 測試深色模式使用功率只有 0.2 瓦，淺色模式即達 4.2 瓦，明顯有效改善耗電。PhoneBuff 測試過，使用同一些 App 時，深色模式的 iPhone 運作 7 小時 33 分鐘後，仍有 30% 電量，而淺色模式已用盡所有電。

資料來源：purdue﹑iphonehacks

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iOS 15.0.2更新緊急推出，iPhone 12／13用家快升！iPhone 13系列推出，iOS 15亦都同步推出，雖然新系統加入不少實用新功能，可是同時有不少問題困擾用家。Apple亦很快推出了iOS 15.0.1及15.0.2更新，修正了大部份iPhone用家面對的問題，如Apple Watch解鎖、iPhone 13備份等問題，用家快些升級。

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