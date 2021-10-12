iPhone 13 Pro Max作為蘋果的年度旗艦產品，其自正式發布的那一刻起便成為了眾多用户當下選購新機的首選機型，但其也因為缺乏創新而被很多人認為這標誌着蘋果的手機產品開始變得「越發平庸」。不過對於一部手機而言，消費者還是更加關注其是否能夠提供良好的使用體驗，今天便讓我們從實際使用體驗的角度出發，一起探討和分析iPhone 13 Pro Max的使用體驗。



淡雅新配色 重量級機身

將iPhone 13 Pro Max拿在手裏可以明顯感受到其機身重量的上漲，單手握持時可以明顯感覺到機身重量帶來的壓力。根據官方公布的數據，iPhone 13 Pro Max相比iPhone 12 Pro Max重了12g，和屏幕更小但手感更舒適的iPhone 13相比重了65g。

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除了重量方面的提升，iPhone 13 Pro Max的厚度也比上一代有所增加，但是機身厚度的增加在體驗上並不明顯。與微微增加的機身厚度相比，後置鏡頭模組的凸起在握持時更容易被用户所觸碰到。

在機身配色方面，本次上手體驗的為目前熱銷的iPhone 13 Pro Max 天峰藍色版。這一全新的機身配色靈感據悉來自於自然世界中觀察遠處山峰時所能夠看到的藍色，結合iPhone 13 Pro亞光質感的玻璃背板，遠峰藍色版可以為用户帶來一種淡雅般的視覺觀感。

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高刷終於來了 全新XDR屏幕

iPhone 13 Pro Max的屏幕可以說得到了大幅度的升級，並且加入了大家期待已久的120Hz ProMotion 自適應刷新率技術，在引入高刷技術的同時這款XDR屏幕的亮度也得到了進一步的提升，可以實現高達1000尼特的最大亮度。

由於諸多第三方APP尚未適配iPhone 13 Pro系列最新的ProMotion技術，所以目前在很多場景下用户還不能體驗到高刷新率所帶來的流暢觀感，不過在已經支持ProMotion技術的場景下用户可以察覺到刷新率提高所帶來的流暢度提升。亮度的提升使得本就十分出色的iPhone 13 Pro Max屏幕在觀看HDR視頻時更加遊刃有餘，同時在户外的陽光下使用iPhone 13 Pro Max時屏幕內容依然清晰可見。

在屏幕顯示素質方面，iPhone 13 Pro Max也保持了蘋果一如既往的高標準。根據DXOMARK公布了iPhone 13 Pro Max的屏幕評測得分，iPhone 13 Pro Max屏幕總得分為99分，在屏幕排行榜上排名第一。

一如既往地領先 A15仿生晶片

iPhone 13 Pro Max搭載了滿血版的A15 仿生晶片，該晶片擁有6個CPU核心和5核圖形處理器，並且還內置了16核神經網絡引擎，整體性能表現極為出色。在實際的跑分測試中，iPhone 13 Pro Max的跑分成績輕鬆超越了眾多旗艦機型。

在安兔兔（iOS版）的跑分測試中，iPhone 13 Pro Max取得了77.8萬分的好成績，輕鬆超越了此前的蘋果旗艦機型得分；在3DMark的Wild Life測試中iPhone 13 Pro Max取得了9418分的成績。僅從性能角度而言，iPhone 13 Pro Max所搭載的A15 仿生晶片性能表現完全可以滿足各種場景下的性能需求，甚至可以在一定程度上能夠滿足生產力應用對於性能的需求。不過在擁有強大性能表現的同時，並不理想的散熱配置將會和前代機型一樣限制iPhone 13 Pro Max的性能持續釋放表現。

優缺點一如既往 全新Pro級三攝

iPhone 13 Pro Max搭載了經過全新設計的後置鏡頭模組，其在設計思路方面延續了上代機型「超、廣、長」的三攝佈局，並補足了此前機型在夜景和微距拍攝方面的短板。

在實拍體驗方面，iPhone 13 Pro Max保持了此前iPhone快速且精準的拍攝風格，同時得益於全新設計的光學鏡頭模組和新版主攝傳感器的加入，iPhone 13 Pro Max在不同焦段的成像畫質均有所提升。

不過在整體保持進步態勢的同時，iPhone 13 Pro Max的後置鏡頭模組依舊沒有擺脱夜景拍攝中「鬼影」問題的困擾。另外iPhone 13 Pro Max相對過去更為「激進」的影像調教風格，令其最終成像畫質與肉眼實際觀察到景象有所差異。

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稍微有一點不一樣 充電速率實測

在充電速度方面，蘋果又「踩了一下牙膏管」將iPhone 13 Pro Max的最大充電功率提升至了27W。並且在提升充電功率的同時也擴大了iPhone 13 Pro Max的電池容量，使得iPhone 13 Pro Max成為了蘋果近年來續航表現最佳的智能手機。

在實際測試中，使用Anker 30W充電器搭配原裝數據線進行充電測試。通過測試可以發現，iPhone 13 Pro Max的峰值輸入功率非常接近27W，在電量耗盡的狀態下30分鐘共可以充入53%的電量。

總結

iPhone 13 Pro Max無疑是目前蘋果旗下最為強大的智能手機產品，其不但補足了蘋果在照片拍攝以及續航等方面的短板，同時也有效增強了iPhone在屏幕、性能等方面的傳統優勢。

單就使用體驗而言，iPhone 13 Pro Max的表現完全可以滿足除移動電競體驗之外大部分場景下的重度使用需求，其全新設計的影像系統甚至可以滿足專業視頻工作者的需要，但是iPhone 13 Pro Max高達238g的機身重量又必將為日常使用帶來諸多不便之處。

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