早前蘋果開售的 iPad mini 6，擁有不少果迷都希望在 iPhone 實裝的 USB Type-C 埠跟 Touch ID，前者由於歐盟似乎打算一統傳輸埠制式或尚有變數，不過近日爆料人就傳出，明年 iPhone 14 似乎仍只有 Face ID 單一生物保安方案。
雖然在用家角度來看，兼享 Face ID 跟 Touch ID 兩項功能的裝置才是最理想情況，但據國內爆料人較早流出資訊，來年 iPhone 將不會取用之前提及的屏下指紋 Touch ID 方案；在考慮現時未有任何跟 iPhone 可能選擇機側實體指紋鍵的供應鏈資訊流傳，預計 Face ID 仍將為 iPhone 14 主要且唯一配置的生物保安技術。
▼▼▼早前曝光的的iPhone 14設計只有Pro版會使用▼▼▼
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至於 iPhone 13 發表後曾一度成為爆料焦點的 iPhone 14 開孔屏設計，日前又有曾準確猜測蘋果於上月發佈會展示 iPad 第 9 代的國內爆料人「熊貓很禿然」，發文指蘋果似乎不會完全捨棄現有凹屏設計，估計 iPhone 14 仍將採用今代新採用的收細版 Face ID 模組，換句話說如外觀看上去更吸引的開孔屏版螢幕真的實裝至 iPhone 身上，亦應僅為高端機型 iPhone 14 Pro 所採用。
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