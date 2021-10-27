手機Remote play玩《機戰30》教學、實測流暢度！《機戰30》、《Tales of Arise》、《零～濡鴉之巫女～》等PS4／PS5大作推出，實在哪有時間留在家中玩。其實，玩家只需要識得利用手機、iPad或電腦的「PS Remote Play」功能，就可以隨時隨地搭車時、工餘時打機。



PS Remote Play其實都出了一段長時間，玩家可以利用不同裝置「遙距操作」家中的PlayStation（PS4／PS5）來打機，不過早年只對應Wi-Fi，手機流動網絡未能對應去玩，實用性稍低。不過近月推出更新，終於對應4G／5G流動網絡，可以隨時利用iPhone、iPad、Android手機或電腦任何地方Remote play。究竟如何設定？有沒有什麼限制？實測效果如何？下文為機迷們詳細解說。

記者在公司利用iPad配合5G網絡remote play家中的《機戰30》，非常暢順。（林勇攝）

基本上iPhone、iPad、Android、PC及Mac都可以利用Remote Play遊玩PS4／PS5遊戲，而且更可以無線連接PS4、PS5手掣（iOS 13以後），玩上手手感同屋企打機一樣。設定方面亦不困難，只需要跟足以下幾個步驟，便可以設定手機、電腦 Remote Play。

👇👇手機／iPad Remote Play 玩PS4《機戰30》 5步簡易設定（點下圖詳盡解說）👇👇

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第1步 iPhone／iPad／Android設定

先在手機或iPad內下載最新版本的PS Remote Play app，PS4或PS5已連上網絡（最好利用Lan連線會較穩定），然後再登入玩家的PSN戶口。

第2步 iPhone／iPad／Android手掣設定

玩家可以將PS4手掣連上手機、iPad或電腦之上，如果大家是PS5 Dualsense手掣則只可連上iOS 11或以上的iPhone／iPad之上。PS4或PS5 Dualsense連上iPhone／iPad方法同樣，先同時按下「PS鍵」及「Share」鍵，待手掣閃燈後便進入「配對」模式。利用藍牙無線連結至iOS裝置之上，於設定內可找到「DualSense Wireless Controller」，直接將它連結。

第3步 與PS4／PS5保持相同網絡

設定手掣後，系統便會問及玩家想連PS4還是PS5，首次配對最好將手機／iPad／電腦跟PS4或PS5機旁及連上相同的無線網絡。

第4步 PS4／PS5首次設定

回去PS4／PS5的設定畫面。PS5：於設定＞主機＞遙控遊玩內，開啟「啟用遙控遊玩」。此時手機或iPad便會開始找尋相同網絡的PS4／PS5，如果找不到的話，可以作手動設定。如果手機或iPad內的remote play找不到主機，可手動設定。先在PS4／PS5選擇「連結裝置／登陸網置」，此時便可取得8位數字密碼。將取得的密入app內，等一會便可以成功連線。第一次成功連線後，以後都不再需要連在相同的Wi-Fi網絡都可以連線打機。

第5步 Remote Play實玩

Remote Play成功與PS4／PS5連線後，玩家便可以利用手掣、或屏幕按鈕來操作打機。如果想在街外以流動網絡打機，就記得在App設定內「使用行動數據」選項剔選，另外如果以「最佳」串流品質去玩，1小時便會用去約6.8GB流量，大家要注意。

用Samsung Galaxy Fold 3試玩，屏幕夠大，操作面板亦清晰。（林勇攝）

PC／Mac電腦玩Remote Play步驟大同小異，專用軟件可上官網下載。（電腦截圖）

PC／Mac版 Remote Play軟件 下載網頁（Windows用家按此前往／Mac用家按此前往）

👇👇Wi-Fi／4G／5G流動數據 打機實測👇👇

同場加映：《機戰30》（超級機器人大戰30）PS4/Swich/PC 已經在香港推出，《30》的介面令人有煥然一新的感覺，別說新手，連一直玩開的機戰迷也需要多了解才玩得順手，即時送上試玩後的6個簡單心得分享，希望可以方便大家更快打爆機。



👇👇6個簡單心得，希望方便大家打得更爽👇👇

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睇全文 👉機戰30攻略｜開全Auto教學／快捷鍵／升級分配 6大心得更快爆機