日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂預定 2021 年 10 月 28 日在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出，《機戰》系列 30 周年紀念作的《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30），於今天的特別節目中，正式公開預定在發售後推出的「DLC①」收錄機體最新情報與玩家們分享。
在這次公開的 DLC 作品中，除了將會收錄《V型電池俠 波羅五號》、《機動戰士高達 逆襲的馬沙 貝托蒂嘉的子嗣》、《櫻花大戰》系列等擬真與超級系機體登場外，還將會收錄在日本與亞洲玩家中有著高人氣的《OG》系列「龍虎王／虎龍王」兩隻機體參戰！
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