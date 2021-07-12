撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-07-12 19:13

【機戰30／超級機器人大戰30／Super Robot Wars 30】PS4/Switch/Steam三平台推出的《機戰30》在鋼之超感謝祭公開大量新消息，當中最注目的當然是參戰名單。不過很多機戰Fans看完都好壞參半，例如令老Fans皺眉的自動戰鬥系統，參戰名單亦好壞參半。以下就同大家重點列出8大劣評位及5個位「真香」。

【失望位01】沒鐵血的孤兒

動畫都播完4年，明明都已經在G-GEN登場了，但集集機戰Fans都在等的鐵孤今次仍然沒有參戰。寺田表示鐵孤在機戰DD（手遊）登場了所以不參戰，某程度上更令人討厭DD。或許鐵孤可改名做「機孤」了。

機血的孤兒又缺席，是否要改名做（正統）機戰的孤兒了（圖為機戰DD）

【失望位05】掛機自動戰鬥

今集可自由選關卡來取得不同作品的機體。但令人擔心的是任務系統配合自動戰鬥，變相就是將遊戲手遊化，可出任務再放置在一邊自動刷經驗刷錢，任務會隨著時間可再刷。情況恐怕類似《魔界戰記6》令人覺得手動玩無意義。

自動戰鬥竟成為遊戲賣點，開部PS4掛機然後玩手遊？

除了上述2個失望位外，機戰FANS還有更多不滿，也有原因非玩不可👇即睇《超級機械人大戰30》8大失望位、5個「真香」位👇

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