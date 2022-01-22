Windows｜你不得不知的「剪貼簿」功能　歷史紀錄回帶一覽無遺

在 Windows 10中有項好用的功能稱為「剪貼簿」，它會記錄使用者在操作電腦的過程中，複製、剪下了哪些文字，甚至於當成取得內建螢幕截圖後，影像檔案的暫存位置，方便使用者重複存取。理論上，剪貼簿在任何時候，都可以透過「Windows」+「V」快捷鍵呼叫出來，不過在對應某些程式時，可能會有明明複製了文字，歷程記錄中卻找不到的狀況，值得注意。



▼▼按圖瞭解 Windows「剪貼簿」歷史紀錄功能！▼▼

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步驟1.首先點擊左下角的 Windows 圖示，並按下「設定」選項。

步驟2.緊接著，在「設定」畫面中，找到「系統」並點選進入。

步驟3.將左邊欄往下拉，看到「剪貼簿」並點擊，接著於「剪貼簿歷程記錄」區塊，將選項調整為「開啟」。

步驟4.隨時隨地按下「Windows」+「V」快捷鍵，即可呼叫出剪貼簿，預設位置在螢幕右下角。

步驟5.操作電腦時，無論在哪個應用程式中，只要複製了任何文字，即可在剪貼簿內看見，點一下就能再複製一次。

步驟6.使用者可以「釘選」剪貼簿中特定的文字或已複製項目，使其不會消失，或者按「刪除」、「全部清除」來整理剪貼簿。

Windows打機加速｜隱藏「終極效能」模式 一句指令啟動用盡機能

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】