30個Windows自帶快捷鍵教學+收藏　打字突然食字唔係BUG而係……

撰文： 一周進步 最後更新日期： 2021-02-16 09:00

推薦過很多軟件快捷鍵的文章，每次推薦大家都會驚嘆，原來自以為熟練掌握的軟件，還可以有這麼多便捷的操作。 活到老，學到老。軟件操作是如此，其實在我們使用最多的Windows系統裡，在鍵盤裡其實也有很多的快捷操作同樣好用。 今天做一個匯總，希望能有幾個讓大家感到驚喜。

01. 關於截圖的那些事

大家都看過很多推薦截圖工具的文章，我覺得最好用的還是微信和QQ的截圖，能夠滿足大多數的截圖需求。

但，如果我們沒有網絡，或是在電腦不允許使用其他軟件（大學機房電腦，你懂的），其實也可以依靠鍵盤上一些快捷鍵。

02. 文件打開與處理

文件打開與處理，是我這次想主要介紹的一個板塊，電腦小白在操作電腦的時候，往往會用最常規的方法，利用鼠標+眼睛一步步操作。

電腦打開文件夾以後，默認在右上角會有關閉放大縮小等按鈕，但其實用好鍵盤，有時候操作會更加地快捷。

在這裡給大家展示13個常用的快捷鍵，一定一定要操作試試。

+ 14 + 14 + 14

03. 屏幕效果

我寫過幾篇關於雙屏的文章，其中不乏一些很好用的快捷鍵，無論是單屏還是雙屏都適合，在這裡也再次實操為大家展示。

+ 2 + 2 + 2

04.文字編輯常用

作為常年與文字打交道的人，把文字編輯放在最後一部分，分享一些比較基礎且常規的操作，雖然簡單，但越簡單有時候越容易被忘記。

+ 4 + 4 + 4

05. 寫在最後

看完，禮畢，喝口熱水。

寫了近30個快捷鍵操作，都是實用的常規操作。在整理快捷鍵寫大綱的時候，我曾想過按常見套路將快捷鍵分為Alt/Shift/Ctrl/win四大類進行描述，這種寫法會比較利於收藏。

為了讓大家真的記住這些按鈕的實際作用，我將它們分為了四大類，結合操作場景大家再去實操記憶，效果可能會更好。

今天的鍵盤快捷鍵，分享到這裡啦~分享完畢，希望有助啦~

相關文章：【冷門快捷鍵．上】18個截圖與文件處理Shortcut：Cap圖不只PrtSc

+ 6 + 6 + 6