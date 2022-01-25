前天文台台長林超英在 FB 專頁發文，分享自己的慳電心得，並貼上一張 $0 電費單。林超英表示，兩個月只用 192 度電，兩人家庭平均每日 3.2 度，每人每日 1.6 度電，成功做到 $0 電費，以及賺取中電 $100 消費券。



$0 電費單（Facebook@林超英 Lam Chiu Ying）

如此低的用電量，應該有不少人會覺得他只有少數日用電器，不過林超英指家中有雪櫃、電熱水煲、洗澡熱水、洗衣機、電腦、電視、數據機（modem）等等，數了多達 15 類電器，反映自己是不降低生活質素下少用電。

慳電費再賺中電消費券

根據林超英的電費單顯示，192 度電的電費（兩個月）只要 $167.04，由於有政府電費補貼，就算加上燃料調整費 $67.24，也能做到 $0 電費，他更指示已經連續兩年 $0 電費。

除了節省到電費外，仍可賺取中電推出的「中電消費券計劃」，向低用電量住宅客戶（每年6期電費賬單平均用電量不多於 500 度）派發總值 100 港元(兩張面值 50 港元 )的消費券。

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