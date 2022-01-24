Pan Piano真樣曝光　氣質美女/幻想破滅？網民：沒差我音樂都靜音

人氣 YouTuber Pan Piano 一直以神秘感著稱，靠出色的彈鋼琴技術和賣力的 Cosplay 演奏出一首首動漫歌曲，成功吸引超過 300 萬訂閱者。沒有出樣的神秘感亦是 Pan Piano 的特色和賣點之一，全球的觀眾都對她的樣子非常好奇，沒想到近日竟有網民在 Pan Piano 的官網上找到兩張早已刪除的生活照，而最重要的是兩張相都完整看到她的樣貌，引起網民熱烈討論。



Pan Piano 最早流出的側面照片（YouTube@Pan Piano影片截圖）

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Pan Piano 最早在 2017 年的《進撃の巨人》主題曲鋼琴演奏中，曾經有 1 秒曝光了側面，成為多年來網民討論 Pan Piano 樣子的少數圖片。清秀的側面，再加上神還原的 Cosplay（應該還有悅耳的琴音），令 Pan Piano 人氣有增無減，網民更大多「FF」她是女神。

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近日，台灣有網民以「 Pan piano贏了流量但是失去了什麼？」為題，貼文曝光 Pan Piano 的真樣，以及表示：「我覺得Pan Piano不露臉只是因為長得很普吧」。該網民把 Pan Piano 的官網放到 Wayback Machince（網頁時光機）上，拉到以前年份查看該網站的內容，發現 Pan Piano 原來曾在網上貼過生活照。

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相中所見的 Pan Piano 褪下一身動漫造型，打扮非常樸素，有網民說這是素顏的天花板，又有人卻認為幻象破滅，更爆笑的是有台灣網民表示：「還好啦 我連音樂都靜音了還會在乎臉嗎？」（懂的人自然會懂）。大家又覺得這是仙氣盡顯，還是幻想破滅呢？

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