iOS 15.2.1 更新已經上架，今次更新主要修復 iCloud 傳送照片和 Apple CarPlay 錯誤，不過每次更新都有用家擔心會令效能變差，特別是新加的功能和修正會影響電池續航力。因此，在更新前最好先上網看看有沒有災情出現，不然中伏後不能回復到上個版本就相當尷尬。



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YouTube 知名測試頻道「iAppleBytes」，就實測了 9 款 iPhone，包括 iPhone SE、iPhone SE 2、iPhone 6S、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 、iPhone 13。測試升級 iOS 15.2.1 後的電池續航力，以及效能跑分，當中有 6 款升級 iOS 15.2.1 後表現理想。

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👇👇iOS 15.2.1 9款iPhone續航力實測結果👇👇

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iPhone 6s﹑iPhone 7 和 iPhone 8 三款機，不論電池續航力或效能跑分，更新 iOS 15.2.1 後表現都有下滑，iPhone 7 的跑分更下降了 100 分，使用這三款機的用家或可考慮先不更新 iOS 15.2.1（如修正功能不太適用的話）。而 iPhone 11 更新後，電池續航力竟增加了 24 分鐘，是 9 款 iPhone 中表現最好。

資料來源：YouTube@iAppleBytes

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iPhone Siri 哈利波特咒語｜《哈利波特》系列正傳小說、電影雖然已經完結了足足十年有多，但人們繼續對魔法世界趨之若鶩，雖然現實中的我們依然是不懂魔法的「麻瓜」，但其實在 iPhone 入面暗藏了幾個來自魔法世界的咒語彩蛋，只需要喊出相應咒語就可以啟動特定功能。

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