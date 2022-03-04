新冠肺炎快速測試包靈敏度評分網｜不論是衛生署派發，或自行在市面上購買，大部分家庭現都會準備定幾個快速測試包（套裝）有備無患。不過，新冠快測包的款式眾多，又有不同的地方／機構認證，普通市民難以了解哪一款比較好。原來，網上有一個快測包評分網站，只要搜查快測包名稱就能了解測試靈敏度。



新冠快速測試包靈敏度評分

除了看快測包有沒有CE標誌﹑機構認證外，最直接的是了解快測包對 Ct 值的靈敏度。簡單說，Ct 值越低病毒量越高，如快測包對 Ct 值的靈敏度高，測試結果就更精準。現時入院後，要連續兩次病毒核酸檢測，Ct 值 30 以上才能出院，因此快測包 Ct 值 25~30 的範圍靈敏度非常重要。

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直接輸入快測包名稱，即可查看靈敏度評分。Ct 和 Cq 值的稱呼不同但意思相同（ 網站截圖）

今次介紹的網站，正是用來查看快測包靈敏度，以 1（最低）~6（最高）分評級，6 分的款式連 CT 值高於 30 都能驗到。網站收錄市面上多達 366 款的新冠肺炎快速測試包（應會持續更新），除靈敏度評級，更交代 3 個 CT 值區間的靈敏度，以及有那機構認證，快測包效果一目了然。

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近日香港瘋搶的「救世」，也有 4 分評級。而獲歐盟認證，衛生署派發的 YHLO 快測包，則只有 3 分評級。網站上雖有寫資料來源是德國聯邦衛生部﹑世界衛生組織﹑歐盟﹑衞生署等，但仍未能100%確保數據的準確性，如其中一款 5 分評級的快測包，但 Cq 值仍「待補充」。因此，記者建議這網站只作參考，消費前再查找幾個快測包數據網站，再分析那一隻快測包最切合自己需要。

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👇👇港人編寫快速測試搜尋器👇👇

新冠肺炎366款快速測試包靈敏度評分網站（按此進入）

香港政府快速抗原測試網站（按此進入）

德國PEI冠狀病毒網站（按此進入）

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消委會 4 款即熱水機評測｜天氣寒冷和深夜想食一個杯面時，最不想就是要等熱水煲滾，但又難以在家中擺放桶裝飲水機，這個時候即熱水機就大派用場。只要放入食水（可即時飲用水），等幾秒就馬上變成熱水，甚至指定出水溫度，最適合需要沖調不同飲品的用家。消委會就曾測試 4 款即熱水機，並分享選購要注意的幾個細節。

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