MWC 2022｜iPhone 13 Pro Max獲最佳智能手機獎　入圍者還有這些

每年年底的 MWC 都會公布一系列移動獎項，今年也不例外。現在，MWC官網公布了相關獎項。



移動設備獎項主要分為三個獎項，分別是最佳智能手機獎、最具突破性創新產品獎和最佳互聯消費設備獎。三款獲獎設備分別是iPhone 13 Pro Max、OPPO Find N、中興新一代雲AI居家照護相機Pro。

MWC移動設備獎項主要分為三個獎項，分別是最佳智能手機獎、最具突破性創新產品獎和最佳互聯消費設備獎。

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根據 MWC 官網，最佳智能手機獎由 2021 年 1 月至 2021 年 12 月期間的全球領先獨立分析師、記者和經理人頒發。市場上的智能手機，最終憑藉出色的性能、創新和領導力獲得了最佳智能手機獎。入圍該獎項的手機包括 iPhone13 Pro Max、Google Pixel 6 Pro、三星Galaxy S21 Ultra、三星Galaxy Z Flip 3、三星Galaxy Z Fold 3。

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