小米12 Pro/iPhone 13 Pro Max/一加10 Pro影相比拼　越貴越好？

3月1日，一加 10 Pro 胖達白已正式開售，晶瑩通透的外觀通過漫反射原理極具質感。



正值春天，我們拿着這台高顏值的胖達白為大家帶來了幾組拍照對比，將與小米12 Pro、iPhone13 Pro Max「一決高下」。

一加10 Pro、小米12 Pro、iPhone13 Pro Max影相效果比拼。

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通過拍照實測，大家不難發現一加 10 Pro 胖達白聯合哈蘇（HASSELBLAD）打造的第二代一加|哈蘇手機影像系統的優勢十分明顯，不論是色彩豐富程度，還是影調、細節都更加出色些，畫面明暗關係出色，色彩過渡細膩平滑。一加 10 Pro 胖達白配備了12GB+512GB超大存儲組合。

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