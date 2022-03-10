消委會新冠快速測試包認可名單搜尋器｜昨日本港新增58000多宗新冠病毒確診個案，當中25991宗經核酸檢測確診，另外32766宗確診經快速測試陽性平台呈報後確認，可見快速測試包在市民日常生活中非常重要！市民面對款式多多、定價／產地／國家機構認證各有不同的快測產品，需要一個有認受性的平台，去查證產品的可信性。



👇👇消委會快測包搜尋器上架👇👇

從交社交平台上觀察，新冠快測包的選擇愈來愈多，定價也不斷下調；它們來自不同產地、各有不同國家機構認證，普通大眾難以了解哪一款是合格安全，各式各樣快測包評分網站亦應運而生，但其資料來源是否可信？近日，香港消費者委員會的「新冠快速測試包認可名單搜尋器」正式開放，其認受性應該會更加高。

消委會網頁截圖

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👇👇消委會快速測試包搜尋器｜5個使用注意貼士👇👇

記者試用後，發現「消委會新冠快速測試包認可名單搜尋器」未如早前在網上引起熱話的「新冠快速測試包靈敏度評分」以Ct 值高低去打出評級。這個做法完全理解，消委會搜尋器旨在提供情報供消費者認證產品是否登記於香港衞生署、美國食品及藥物管理局、歐盟及/或中國國家藥品監督管理局的認可等等共5個機構發出的認可名單之內，消費者委員會強調這個並不是「消委會認可名單」，用家亦可使用多個平台，自行判斷再作理性消費。

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👇👇新冠快速測試包靈敏度評分網👇👇

網上有一個快測包評分網站，只要搜查快測包名稱就能了解測試靈敏度，可以查看快測包有沒有CE標誌﹑機構認證，了解快測包對 Ct 值的靈敏度，網站收錄市面上多達 366 款的新冠肺炎快速測試包，並以靈敏度的高低打出由0至6級的評分／Rating。

直接輸入快測包名稱，即可查看靈敏度評分。Ct 和 Cq 值的稱呼不同但意思相同（ 網站截圖）

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👇👇19 款快速測試包 靈敏度最高分款式👇👇

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兩個例子：近日香港瘋搶的「救世」，有 4 分評級，以中英文名也無法在消委會認可名單搜尋器中找到（因為推出日子不長，可能資料未更新）；而獲歐盟認證，衛生署派發的 YHLO 快測包，則只有 3 分評級，但有出現在消委會認可名單中。



留意評分只是快速測試包的其中一個參考數字，市面亦曾出現假貨、售賣快測包的店鋪也愈來愈多，甚至有小販檔！市民不應該因為平價、以高分數作宣傳而大量購買。因此，記者建議這網站只作參考，消費前再查找幾個快測包數據網站，再分析那一隻快測包最切合自己需要。

👇👇快速測試相關實用網頁連結👇👇

消委會新冠快速測試包認可名單搜尋器（按此進入）

新冠肺炎366款快速測試包靈敏度評分網站（按此進入）

香港政府快速抗原測試網站（按此進入）

德國PEI冠狀病毒網站（按此進入）

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