iPad Air 5發表、消費券2022 4月頭購物有目標！｜iPad可以睇片、打機、開Zoom上堂、畫圖、剪片，用途極多，相信今次消費券2022的受惠市民，不少都有打算用頭5000元添置一部iPad平板電腦。apple發布會將iPad Air 5最好的優點向全球展示，心郁郁當然想追最新款款。冷靜下來，其實還有iPad 9、iPad mini 6、iPad Pro等選擇，究竟那一部最適合自己實際需要？



先了解4大類iPad用途定位

apple 2022年春季發布會中，最多人注意的就是iPad Air 5 改用M1處理器，運算能力加倍，但反而更省電、售價而比上1代便宜，其他改善處亦不少。不過，你要想一想，自己購買iPad最常會在甚麼情況下使用？在家上班WFH？學生遠端學習？還是單純用作娛樂工具打機睇戲？先來了解4大機種的定位：

iPad mini：輕便細芒入門款式，當作電子書size最適中，女生袋也夠放。



iPad：最便宜的標準款式，適合給學生同時用於學習、娛樂。



iPad Air：常常要iPad跟身，又覺得mini屏幕不夠用，揀部輕一點的Air吧。



iPad Pro：提供最大12.9吋120 Hz更新率靚屏幕、雙主鏡頭、Thunderbolt / USB 4接口等頂級配置，為專業人士而設。



6個最常見買iPad實際需求案例．選擇最適合你款款式

無論你買iPad自用，還是為家人而買，馬上與大家整理分析六大類買iPad使用的實際案例，提供購買建議；方便你從4種款式的 iPad 中選購最適合自己的型號：

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