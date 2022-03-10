還在為存儲空間不足煩惱？　Google為Android開發App Archiving

據Neowin報道，Google Play產品經理Lidia Gaymond宣佈，Google為Android操作系統開發了一個名為「App Archiving」的功能。



該功能旨在解決64GB存儲空間不足的問題。

了解App Archiving的用途

大家在使用App Archiving的時候可以釋放多達60%的存儲空間，而且該功能不會卸載應用程序，也不會刪除用戶的個人數據，而是通過刪減應用程序的某些功能組件，並將這些功能組件存檔，以此來達到給手機「瘦身」的目的。當用戶再次使用這些應用程序時，Android系統會將存檔的功能重新恢復。

這也算是給使用存儲空間較小手機的朋友一個福音啦，值得注意的是，Google已向開發者提供App Archiving，預計晚些時候會面向消費者開放，大家可以期待一下。

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