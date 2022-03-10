還在為存儲空間不足煩惱？　Google為Android開發App Archiving

據Neowin報道，Google Play產品經理Lidia Gaymond宣佈，Google為Android操作系統開發了一個名為「App Archiving」的功能。
該功能旨在解決64GB存儲空間不足的問題。
了解App Archiving的用途
大家在使用App Archiving的時候可以釋放多達60%的存儲空間，而且該功能不會卸載應用程序，也不會刪除用戶的個人數據，而是通過刪減應用程序的某些功能組件，並將這些功能組件存檔，以此來達到給手機「瘦身」的目的。當用戶再次使用這些應用程序時，Android系統會將存檔的功能重新恢復。
這也算是給使用存儲空間較小手機的朋友一個福音啦，值得注意的是，Google已向開發者提供App Archiving，預計晚些時候會面向消費者開放，大家可以期待一下。
屏幕前的你有什麼想法呢？
延伸閱讀：Android三步關指定App推送通知 手機廣告、訊息不再困擾▼▼▼
+3
延伸閱讀：11款病毒Apps含小丑惡意程序 偷錢盜個人資料▼▼▼
+7
Android 13性能曝光 後台自動關閉程式問題有望用一個方法解決鴻蒙Harmony OS和Android之間關係微妙 一文看清兩者區別Android已用上18G記憶體 為何Apple停留在6G仍游刃有餘？Android用戶快刪！8款詐騙App可逃過審查機制 藉Bitcoin熱潮騙財Android都有MagSafe！realme Flash新旗艦配磁力無線充電MagDartAndroid「Google總是停止」一直彈出Bug好困擾 兩超簡單步驟解決華為MatePad Pro評測︱全新鴻蒙平板 Android/iOS用戶可快速上手
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】