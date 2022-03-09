iPhone 13、iPhone 13 Pro全新松嶺綠色｜11防暴綠回歸比12綠更美

iPhone 13 / 13 Pro新顏色松嶺綠色｜Apple 在剛舉行的《Peek Performance》發布會中除了公開數款新產品外，也為去年推出的iPhone 13追加了新顏色「松嶺綠色」，講究iPhone顏色的用家要留意了。



iPhone 12也有綠色 今次有何不同？

在今次Apple春季發布會中Apple為iPhone 13和13 Pro推出了全新配色「松嶺綠色」。加入「松嶺綠色」之後，iPhone 13和13 Pro現在分別有6種和5種顏色了。對上iPhone12也有綠色，不過就是「粉綠色」，看起來有青檸、橄欖般的感覺，較為清新；而今次的「松嶺綠色」，從發布會的展示以及官方圖片所見這款綠色深得多，給人少許軍事風、軍武迷彩般的感覺，看來起較沉穩沒金色、紅色那麼花哨；想要色彩但又喜歡低調一些的用家就再適合不過了。

頗有軍事感的松嶺綠色iPhone 13 / 13 Pro。

即睇iPhone 13、iPhone 13 Pro新顏色「松嶺綠色」：

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松嶺綠色iPhone將於3月11日起接受預訂、3月18日發售；松嶺綠色iPhone 13價錢由港元$5,999起，iPhone 13 Pro則由港元$8,499起。

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