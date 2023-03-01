ChatGPT 香港註冊教學｜OpenAI 旗下的人工智能語言模型 ChatGPT 近日繼續在全球熱爆，不同的延伸應用亦陸續冒起。但由於地域上的限制，香港用家依然需要一定的「手續」才能享用到 ChatGPT 帶來的便利，而作為起點，今日《香港01》科技玩物就為大家帶來香港人專用的 OpenAI ChatGPT 註冊教學。



15 分鐘註冊、香港都用到的 ChatGPT 戶口

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目前 OpenAI 的政策使然，ChatGPT 在少數國家，包括中國地區在內都未能使用，而且為了確保用戶皆未來自這些地區，OpenAI 更為 ChatGPT 的註冊加入雙重認證措施。但只要做到充足的準備，即使身在香港都可以完成 ChatGPT 的註冊，前後需時大約只 15 分鐘，以下為詳細步驟教學👇👇👇

【1】事前準備

雖然目香港可以造訪 ChatGPT 網站，但無奈香港地區並未開放 ChatGPT 的服務，而要真正登入使用，就要預先準備兩樣東西作驗證之用：

a. 一個可以連上外地的VPN

目前主流的免費／付費VPN 皆可使用，由於在正式註冊後就可以關上 VPN，故暫時不需要考慮 VPN 的流量問題，詳情可以參閱我們之前的推介文章；至於VPN設定地區方面，只要是設定在中國、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉、白羅斯地區以外，皆可以使用 ChatGPT。

b. 一個與VPN當地相符的當地手機號碼

在香港註冊 ChatGPT 的第一痛點， 就是預備一個與 VPN 當地相符的當地手機號碼，以供收取 SMS 之用，幸而網上都有一堆相關的工具網站。

sms-activate.org 可以提供世界各地多種服務的電話號碼認證服務，收費亦不算貴（圖 sms-activate）

今次我們使用的是 sms-activate.org，留意每次收取驗證都要一定的付費點數，需要預先儲值，最低消費是＄2 USD ，得到的點數已經足夠使用數次，而且SMS 認證只會在首次註冊時使用；另外如果因種種原因令該號碼收不到 SMS 的話，點數亦不會扣除，算是對用家頗有保障。

【2】註冊

雖然目前 ChatGPT 網站依然對香港開放，但要註冊使用，第一步是要打開 VPN，將網路瀏覽跳到其他地區，我們今次選擇的是土耳其。完成 VPN 設定之後，就可以進入瀏覽器，登入 OpenAI 早前重金買入的「ai.com」。

進入網站後按「Sign Up」，輸入用於註冊的電郵，或是直接以 Google／Microsoft 帳戶登入，如果利用的是非 Google／Microsoft 帳戶，OpenAI 方面會要求你接收電郵作額外驗證。

如無意外，驗證完成後，系統會要求你輸入你自己的名稱，並將你帶到 SMS 的驗證頁面，由於我們是利用土耳其地區作驗證，系統就會要求我們輸入土耳其的電話號碼（記住要選擇沒有 WhatsApp）。

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此時回到 sms-activate.org，在介面搜尋 OpenAI 的激活服務租用，並選擇土耳其地區，按下購買鍵，畫面就會出現一個土耳其的號碼，將之輸入到 OpenAI 的驗證頁面，不久後應會接收到 6 位數字的 SMS，將之輸入完成之後就會自動進入 ChatGPT 的介面，註冊過程到此完畢，即使關閉 VPN，往後進入 ai.com 都一樣可以自動登入。

【3】多裝置同時使用 ChatGPT

各位可能會想要在不同的裝置上都使用到 ChatGPT（蔡浩騰 攝）

各位可能會想要在不同的裝置上都使用到 ChatGPT，此時就不需要重新進行註冊過程，只需要在新裝置上打開 VPN 轉換地區後再進入 ai.com 按「Login」，以同一戶口登入即可，完成登入後在同一個瀏覽器依然是可以自動登入，毋須再用 VPN。

有需要升級 ChatGPT Plus 嗎？

有用過 ChatGPT 的用戶，相信對於 ChatGPT 的功能相當驚喜，然而由於全球對 ChatGPT 的需求大增，連日來 ChatGPT 的伺服器多次進入限流狀態，OpenAI 方面亦趁機推出付費升級版「ChatGPT Plus」，聲稱可以提供速度更快的服務，以及在伺服器人滿為患時優先供已升級 Plus 的用戶進入使用。

撇開升級付費方案暫時只限美國地區限定的限制不提（而且也有方法可以繞過限制），從性價比的角度出發，ChatGPT Plus 的收費為每月＄20 美元，對比不同的訂閱服務都要貴，究竟是否必要？

YouTuber《蘋果爹》就實測過升級前後的 ChatGPT 應答速度，發現升級後的 ChatGPT 在回應速度上更快一倍，對比之下的確可以節省不少時間，如果有大量文案處理需要的話，＄20 美元的月費的確可以用來「買時間」。👇👇👇

然而另一方面，ChatGPT Plus 目前在功能上對比免費版本沒有太大分別，同時資料庫依然是一樣只限於 2021 年為止，如果不太趕時間的話，又的確沒有升級的需要。