消委會VPN，SurfShark安全性竟包尾｜基於安全、私隱甚至消費價格等理由，近年虛擬私人網絡、即「VPN」服務在香港乃至全世界都大行其道，市場上可以選擇的 VPN 服務少說都有過千個，但要以穩定性、安全性優先的話，當然就以付費訂閱的方案為主。



香港消委會早前就搜羅了 15 個不同公司出品的 VPN 服務，除了比拼價格，亦指出了各項服務的優劣，同時亦為消費者提供了選購 VPN 時需要考慮的因素。

消委會測試 15 個 VPN、SurfShark 因一缺點安全性包尾

是次消委會找來了市面上 15 個由不同公司出品的付費 VPN 服務，月費收費由港幣＄25～＄64 不等，再按它們的上網速度、安全性、私隱程度等作出比較評分，其中上下載速度相當參差，有多過一個服務在 VPN 開啟後網絡速度急跌，以最低分的 PureVPN 為例，其開啟 VPN 後的上網速度只有原有的 15％ 以下。

連上VPN後，上網速度下降乃正常現象，但下降得太多則難以令人正常使用（網上圖片）

由於 VPN 服務的性質使然，絕大部份的 VPN 服務都能提供相當高的網絡安全性，15 個 VPN 服務當中，多達 14 個服務於這方面都獲得了 5 分滿分，然而相當落力賣廣告、力推安全性的 SurfShark VPN，於這一範疇卻只得包尾的 1 分評價，最主要的問題是它的安全證書須在安裝於電腦後由該電腦的系統自己簽發，而非由第三方的認證機構簽發，大大提升了被入侵的可能性。

SurfShark VPN 的安全性只有 1 分，但功能上的確是名列前茅（圖 SurfShark）

然而 SurfShark VPN 在其他功能如裝置支援、上網速度上都有不錯的優勢，令其總分可以排在頭 6 位置，另外值得一提的是他的月費定價亦是前列 VPN 中較為平價的。

👇👇👇按圖放大看消委會 15 個 VPN 評分及優劣分析👇👇👇

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訂閱 VPN 前留意 3 點提升保障

上述的 15 個 VPN 服務供應商中，有部份有提供免費版或試用版，雖然功能及伺服器數目或會較收費版少，但用戶可以在試用後才正式訂閱／購買收費版，可以有效減低「中伏」機率。

另一方面消委會又在報告中提到，在購買 VPN 前，用戶應留意服務商的收費模式（一次性、每月或每年等）、會否自動續期及終止服務等條款；在遇到問題時，可到官方網頁聯絡服務商。