Voice Control for ChatGPT五步教學　讓AI成為你的免費外語老師

什麼是Voice Control for ChatGPT？通常與 ChatGPT 對話就像面對網友一樣，都是透過打字傳送訊息，但現在透過「Voice Control for ChatGPT」擴充程式，可以進步到用說話的方式進行溝通。



目前 Voice Control for ChatGPT 支援英文、日文、韓文…等，約有20多種語系，而中文又再分出普通話（中國大陸），如果想要練練自己的外語能力，可以試著採用說的方式跟 ChatGPT 溝通，如果在對話中句子沒有被正確辨識，也只要按下鍵盤上的「E」鍵，就會把內容轉成文字顯示在對話框上，再手動修改即可，而 ChatGPT 則會同時以文字和語音的方式回覆。

Voice Control for ChatGPT怎麼用?

+ 7

Step 1. 安裝「Voice Control for ChatGPT」擴充程式後，開啟 ChatGPT 網頁，先選擇語系，此例中文（台灣）。

Step 2. 上步驟若按下對話框下的麥克風圖示，就可以切換為以語音方式輸入，此時就可用說的問 ChatGPT。

Step 3. 想要訓練自己的英文，可以切換為英文，再以同樣的方式進行語言輸入，同步也會顯示文字。

Step 4. 如果辨識的文字錯誤，可以按下鍵盤上的E鍵，逐字進行修改，完成後按下送出。

Step 5. 在 ChatGPT 回答之後，還是可以繼續選擇以語音輸入方式進行對話。

Voice Control for ChatGPT：https://tinyl.io/87RX



延伸閱讀：整合ChatGPT等多款人工智慧模型 免費+免VPN 打開Poe網頁便用到

+ 13

【本文獲「T客邦」授權轉載。】