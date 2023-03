運用AI繪圖軟件生成動漫風格圖片　輸入關鍵字畫出高水準作品

在近期的AI繪圖熱潮當中,NovelAI 雖然是後起之秀,但服務一上線就獲得了全世界網友的極大關注,尤其在動畫、漫畫與遊戲,也就是俗稱的 ACG 領域方面,特別有著熱烈的討論。



NovelAI 本來是一個主打「文字創作」的人工智能續寫軟體,使用者只要先寫下一小段文字當作開頭,接著AI就會自動發展、推進文本內容,最終呈現出一篇純文字小說,過程宛如科幻電影於現實成真。

但是 NovelAI 的小說創作功能,其實並沒有受到外界太多關注,原因在於文本續寫限定使用英文,而且同類型的競爭者較多,反倒是後來推出的 NovelAI Diffusion 繪圖功能,意外獲得網友之間不少好評。

NovelAI Diffusion 以 Stable Diffusion 為基礎進行打造,特別著重在「動漫風格」的圖片生成,尤其對人物形象的產出,具備絕佳效果與品質,其作品甚至可以比擬真人繪師。

只不過,NovelAI 的圖片生成功能需要付費才可進行使用,過去也因為 AI 訓練資料集的引用而造成爭議,因此消費者是否要投入嘗鮮,就得要再三思量了。

註冊與訂閱NovelAI使用方案

目前 NovelAI 具備兩大主要功能,即「小說續寫」和「圖片生成」,其中,文本創作的部分可以免費體驗,但若要透過 NovelAI Diffusion 進行繪圖,不但得先進行註冊、付費訂閱,還要擁有專用點數 Anlas 才可以進行圖片製作。目前 NovelAI 所推出的訂閱方案,包含最便宜的 Tablet、次便宜的 Scroll 與最貴的 Opus,雖然三個方案都允許存取完整的 AI 繪圖功能,不過每月贈送的點數量稍有區別,若使用者將 Anlas 消耗完畢,亦可選擇額外進行儲值。

NovelAI Diffusion



網站連結:novelai.net (https://novelai.net/)



收費方式:付費,圖片版權歸使用者



步驟1. 開啟 NovelAI 首頁後,點選右上角的「Log In」,接著再按「Sign Up」,填入信箱與自訂密碼後,按下「Start Writing!」進行會員註冊。

步驟2. 收取帳號認證信並登入 NovelAI 後,點選歡迎畫面最下方的「No thanks, let me in!」,跳過文本創作的功能介紹。

步驟3. 再來按下「Image Generation」,即可進入 NovelAI Diffusion 的主畫面。

步驟4. 免費會員無法使用 AI 繪圖功能,點選上方的鵝頭圖示,接著按「Take me there」跳轉到訂閱頁面。

步驟5. 若只是嘗鮮 NovelAI Diffusion ,建議可選擇每月10美元的 Tablet 方案,訂閱後將贈送1,000 Anlas 點數,如要取消訂閱可再次點擊鵝頭圖示。

利用關鍵字讓NovelAI生成動漫風人物

對比其他 AI 繪圖工具,NovelAI Diffusion 可以說是專門為生成動漫人物所設計,只要輸入的關鍵字(Prompt)不要太過誇張,無論精細度、美感甚至於光影表現,幾乎每一張作品都可具備超高水準,而且運算速度還快得嚇人,操作介面對於新手亦非常友好,藉由圖形化設定配合各種選項,即便使用者完全不會畫畫、不懂任何程式碼,只要知道英文關鍵字,接著按下生成健,頃刻之間即可獲得高品質的動漫人物圖像。

步驟1. 當成功訂閱 NovelAI 的付費方案後,帳號將會獲得贈送的 Anlas 點數,其剩餘數量顯示於上方,同時 AI 繪圖功能也會完整解鎖。

步驟2. NovelAI Diffusion 擁有三種生成圖片的方式,其中又以輸入關鍵字最為簡單,官方甚至還加入了自動完成功能,推薦給使用者常用的 Prompt。

步驟3. 在右側的「Setting」區塊,最上方的選項可調整要使用的 AI 模組,正常情況下不需更改,亦可嘗試選擇不一樣的模組,獲得更加理想的圖片。

步驟4. 在「Image Resolution」選單中,使用者可以指定生成圖片的解析度大小,同時也可調整版面方向,如直向、橫向或方形。

步驟5. 若清單中沒有理想的尺吋選項,亦可自行輸入想要的長度與寬度,但注意解析度尺吋大小有上限;下方滑桿則調整一次要生成幾張圖片。

步驟6.當關鍵字輸入完畢,運算 AI 模組、解析度尺吋和圖片生成數量也都調整好之後,點擊「Generate」就會消耗一定量的 Anlas 開始繪圖作業。

步驟7.即便是一次繪製4張圖片,NovelAI Diffusion 的運算速度依然非常快,結果會顯示在關鍵字輸入區域的下方。

步驟8.點選 AI 生成的任意一張作品,即可對其進行更進一步的操作,例如按下「Variations」就會再運算出構圖類似,但風格卻稍微有些不同的圖片。

步驟9.若是按下「Enhance」則會針對選擇的圖片,於細節上再有所加強,拖動 Magnitude 拉桿可以調整加強的量值,點擊「Enhance!」即開始運算。

步驟10.若要儲存生成的圖片,NovelAI Diffusion 提供了多種方式,例如將滑鼠移到圖片上時就會出現儲存圖示;點選複製圖示則可於其他地方貼上。

步驟11.假如一次創造了許多圖片,可以至最右邊的「History」欄位最下方,點選「Download Zip」將所有作品打包下載,注意離開網頁後記錄將被清空。

