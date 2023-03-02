ChatGPT指令大全　輸入精煉語句讓AI成為生產力工具　內附教學

大家都在談論 ChatGPT AI 聊天機器人有多強大、多好用，但實際去操作後卻不這麼覺得嗎？那有可能是你還沒有清楚掌握到 ChatGPT 用法，不同於以往自動化聊天機器人需要以關鍵字進行觸發才能顯示相關操作提示，ChatGPT 更像是真人對談的感覺，因此使用者應該以「和真人對話」方式去引導它產生需要的回應方向，雖然有一些瀏覽器擴充功能讓這些過程變得更簡單、直覺，我們還是能先了解看看 ChatGPT 能協助使用者完成那些日常工作。



本文要介紹的「ChatGPT 指令大全」是一個很有用的 ChatGPT 攻略，它列出一些精煉過的指令語句，只要複製、在各個條件項目上稍作修改，就能引導 ChatGPT 進行更準確的回覆，充分發揮 AI 人工智能的強大力量！

▼▼▼ChatGPT 指令大全▼▼▼

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在我寫這篇文章時 ChatGPT 指令大全收錄的項目包括：寫報告、資料整理、履歷與自傳、程式開發、知識學習、英語學習、工作生產力、寫作幫手、日常生活、有趣好玩和角色扮演，每個範例都會有 ChatGPT 指令和範本，使用者只要複製內容、將幾個標示的位置改成自己需要的名詞即可，瞬間讓 ChatGPT 使用提升好幾個層次。

使用教學

STEP 1

在開始前可以先看一下「如何使用 ChatGPT 指令大全」說明，蠻貼心的是有提供中文版、英文版，在這裡列出最常用的情境，也能稍微了解一下要怎麼用指令去觸發 ChatGPT 產生我們需要的內容（又有人稱為「詠唱」）。

STEP 2

開啟 ChatGPT 指令大全的網站，選擇要使用的指令類型，例如我想請 ChatGPT 幫我對一個網頁進行內容總結，點選一下右上角「複製」來取得這段指令。

貼到 ChatGPT 後修改一下以藍色背景標示的變項，送出後 ChatGPT 就會回傳使用者需要的內容，像是幫一個鏈結的內容總結、統整為幾個重點，幫助我們快速獲得重點、不用花太多時間從頭到尾閱讀頁面。

STEP 3

再測試另一個日常生活會用到的功能：讓 ChatGPT 提供食譜，一樣回到指令大全、找到對應的指令後複製。

貼上 ChatGPT 對話視窗，例如我想要做兩人份的肉絲蛋炒飯，ChatGPT 就會提供需要採買的清單、步驟，不過我沒實際操作過不確定是不是完全正確，若有需要也能 Google 一下其他資訊，稍微研究看看就能得出正確結果。

值得一試的三個理由：



1. ChatGPT 指令大全列出一些實際操作 AI 聊天機器人可帶入的觸發語句



2. 依照寫報告、資料整理、履歷與自傳、程式開發、知識學習、英語學習等類型分類



3. 只要複製語句、稍作修改後傳給 ChatGPT 產生正確的對應資料



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