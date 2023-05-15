ChatGPT Writer使用教學　AI成為你的助理　整合加回電郵一鍵處理

什麼是ChatGPT Writer？如果每天都得回覆許多 e-mail，又不想要過於公式化，難免會出現詞窮的狀況，又或是必須得回覆非自己熟悉的內容時，一時間之間很難立即回信。那麼透過「ChatGPT Writer」擴充程式，倒是可以解決這個問題。



只要輸入想要撰寫的信件主旨後，ChatGPT Writer 就會產生一封相關的信件內容，且支援中文回覆，更具實用性。另外，還會整合至 Gmail 的工具列上，當要回覆英文信件時，也只要輸入回覆的主旨後，就會自動產生一篇英文的回信，對於英文書寫能力較弱的人，可以大幅加速回信的時間。

ChatGPT Writer

網址：https://tinyl.io/87DS



▼▼▼ChatGPT Writer使用教學▼▼▼

+ 6

Step 1. 安裝完「ChatGPT Writer」擴充程式後，如果出現此頁面，表示得登入 ChatGPT 的網頁，直接點選網址。

Step 2. 接著會開啟 ChatGPT 的網頁，可選擇登入 ChatGPT 帳號，又或是新註冊帳號，直到出現此頁面。

Step 3. 再次點選 ChatGPT Writer 圖示後，於展開的視窗中輸入信件主旨，此例為寫一封想要爭取行銷專員的信。

Step 4. 接著在「Response generated」下就會出現相關的內容，如果覺得內容很實用，可按下「Copy response」。

Step 5. 將內容貼在文件檔中，再依個人需求修改為適合自己的信件內容。

Step 6. 在打開 Gmail 寫信時，也會發現 ChatGPT Writer 的圖示，點選即可開啟使用。

Step 7. 在 Gmail 下回覆英文信件時，也可以看到 ChatGPT Writer 的圖示，直接點選即可。

Step 8. 接著就以簡單的英文輸入想要回覆的主旨，如此才會以英文回覆，若輸入中文就會以中文回覆。

Step 9. 在「Response generated」下方會出現相關內容，如果覺得內容正確，則可按下「Insert generated response」。

Step 10. 接著這段回覆的內容就會自動貼在信件上，只要按下「傳送」就完成回信。

延伸閱讀：Voice Control for ChatGPT五步教學 讓AI成為你的免費外語老師

+ 7

【本文獲「T客邦」授權轉載。】