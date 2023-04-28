ChatPDF是什麼？免費ChatGPT學習神器！無需註冊登記即可試用

ChatGPT問世以來，不少人從跟他聊天玩玩看的心態，開始發想ChatGPT更多的可能性。像是怎麼用ChatGPT賺錢、怎麼用ChatGPT寫文案、怎麼用ChatGPT寫論文...等等。本篇主要要來分享，ChatPDF怎麼協助學生寫論文作業、幫忙上班族快速整理報告。



點擊連結了解如何使用ChatPDF

+ 29

ChatPDF是什麼？

了解什麼是ChatPDF前，需要先對ChatGPT有個概念，ChatGPT是一個運用自然語言處理（NLP）下出現的AI工具。簡單來說就是讓他學習各式各樣海量的知識，進而有能力回答大家問他的問題。

ChatPDF就好比是ChatGPT的擴充工具，可以把論文、作業、報告需要用的的PDF檔案丟給ChatPDF，它就能快速翻譯並做統整，讓你在最快的時間吸收大量的知識。

ChatPDF要付錢嗎？

ChatPDF有分為免費版和付費版，如果說沒有非常大量需要翻譯和統整的需求，免費版就滿夠用的。如果說要整理的資料相對較大，也可以在ChatPDF每日免費的上限額滿後使用ChatGPT，或者Notion AI的Summary功能。

ChatPDF免費版和付費版差在哪？

- PDF頁數：免費版支援上限為120頁，付費版支援上限為2000頁

- PDF檔案大小：免費版支援上限為10MB，付費版支援上限為32MB

- PDF檔案數：免費版支援上限為一天3個PDF檔案，付費版支援上限為50個PDF檔案

- PDF問題數：免費版一天最多能詢問50個問題，付費版最多能詢問1000個問題

ChatPDF怎麼用？

步驟一、匯入檔案

基於ChatPDF的預設是因文，所以一開始近來是英文介面這是很正常的，在下指令後就會讀取成繁體中文。

步驟二、請ChatPDF整理檔案

在使用ChatGPT等自然語言工具，在下指令時要符合3重點「人設＋動作＋產出型式」，像是請他分析這篇科技論文時，我下的指令是「請用一個科技專家的角度，幫我整理此份論文的10個重點，每一個重點用100字說明」，滿足「人設＋動作＋產出型式」。

ChatPDF有哪些優缺點？

優點當然就是能光速幫你讀取全文重點，讓你在最短的時間吸收知識。

缺點的話，則是它讀取到的東西、整理出來的重點，會不會有其實你覺得很重要但是ChatPDF沒看到的，又或者有錯誤的情形發生。這也是為什麼用ChatGPT完成論文有很大爭議的原因之一，就目前的技術這些語言模型只能快速地整理，但是還是需要人為的校正和檢查。

總結：ChatPDF好用嗎？

ChatPDF能夠幫助我們快速的學習，在這個知識爆炸的時代，高效學習、運用時間都是很棒的投資。善用AI工具，甚至是跨AI工具的去產出甚至是賺取利潤，都是未來的趨勢，多學習一種AI並無壞處。只是說好不好用這個部分，還是看要產出的東西的正式度，越正式重要的文案需要經過反覆校對，比單純起拿來閱讀、學東西，ChatPDF要幫我們寫論文還是有難度。

CHATPDF網址：https://www.chatpdf.com/

AutoGPT教學懶人包｜下載、安裝方式及實測 自主分析功能更強大

+ 44

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：ChatPDF怎麼使用？免費ChatGPT學習神器！一鍵光速讀完檔案、整理重點...幫報告、論文開外掛】